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Некогда самый богатый человек Австралии ушел из бизнеса из-за депрессии

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Австралийский игорный магнат Джеймс Пэкер (James Packer), который считался самым богатым человеком страны в 2006 и 2007 годах, ушел из совета директоров компании Crown Resorts Ltd из-за проблем с психическим здоровьем, пишет The Australian.

По словам представителя Пэкера, 50-летний миллиардер отойдет от всех дел и обязательств. Подробности, связанные с состоянием его здоровья, не раскрываются, но известно, что он боролся с депрессией с начала 2000-х годов, отмечает The Guardian.

Пэкер вернулся в состав директоров Crown Resorts в августе 2017 года, до этого он концентрировал усилия на других проектах и уделял меньше внимания семейному бизнесу.

Forbes оценивает состояние Пэкера в $4 млрд. Он является крупнейшим акционером Crown Resorts, управляющей казино в Австралии и Лондоне. Миллиардер и его сестра Гретель унаследовали бизнес отца, Пэкер руководил им с 1998 года. В 2017 году Crown ушла из Макао и США, еще больше сосредоточившись на интернет-проектах, включая онлайн-букмекера CrownBet, букмекерскую биржу Betfair и разработчика игр для соцсетей DGN Games.

Последние годы были для австралийского бизнесмена очень непростыми. Поскольку сестра потребовала выкупить ее долю в семейном бизнес, Пэкер влез в долги на миллиарды долларов. Его совместный бизнес с Бреттом Ратнером в Голливуде RatPac приносил все больше убытков. В Израиле, где Пэкер сейчас проживает, его допрашивали в связи с обвинениями в коррупции премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В прошлом году три сотрудника компании и 16 граждан КНР были осуждены за организацию работы казино в материковом Китае, где игорный бизнес запрещен законом. В результате Crown Resorts пришлось покинуть Макао - единственную игорную зону Китая.

Два развода и скандальный публичный разрыв помолвки с певицей Мэрайей Кэри, который к тому же стоил Пэкеру миллионы отступных, не способствовали душевному равновесию, отмечает The Daily Mail.

Акции Crown Resorts подешевели на торгах в Сиднее в среду на 1,7%. Капитализация компании за последние 12 месяцев выросла на 12,6%, до $6,7 млрд.

Теги: Джеймс Пэкер, Crown Resorts
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