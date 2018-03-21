АСВ оценило объем выплат вкладчикам ОФК банка в 7,9 млрд рублей

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предварительно оценило страховые выплаты вкладчикам банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК банка), в который ЦБ РФ назначил временную администрацию, в 7,85 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в АСВ.

Временная администрация введена сроком на 6 месяцев в связи с неустойчивым финансовым положением ОФК банка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. Кроме того, ЦБ ввел 3-месячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов, что по закону является страховым случаем. Выплаты клиентам ОФК банка начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.

По предварительным данным на 1 марта, полученным от временной администрации по управлению ОФК банком, объем вкладов составляет 9,88 млрд рублей, размер страховой ответственности АСВ (потенциальные выплаты) - 7,85 млрд рублей, сообщило АСВ.

Окончательно объем и структура вкладов будут установлены в рамках формирования временной администрацией реестра обязательств банка перед вкладчиками.

Ранее ОФК банк приостановил операции, в том числе по картам, и перешел на "консультационный" режим работы. Газета "Ведомости" написала, что ЦБ на днях провел совещание о дальнейшей работе банка, и этот вопрос был отложен до конца недели. На прошлой неделе ОФК банк испытывал трудности с проведением платежей, отмечало издание.

ОФК банк контролируется рядом физлиц. Самый крупный пакет акций банка (25%) принадлежит партнеру адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Николаю Егорову.

ОФК банк по итогам 2017 года с активами в 59,5 млрд рублей занимал 81-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100".