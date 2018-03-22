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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-1%

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг продолжил рост вслед за нефтью и на новостях от Федрезерва США о дальнейшей монетарной политике; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-1% во главе с бумагами Сбербанка .

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2316,06 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1282,77 пункта (+1%), рублевые цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

Доллар подрос до 56,97 руб./$1 (+0,09 рубля) после резкого ослабления накануне (курс в среду упал на 0,65 рубля).

В лидерах роста выступают акции Сбербанка (+1%), "Роснефти" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "РусГидро" (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%).

Просели акции "РусАла" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%).

В США индексы умеренно просели после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить базовую процентную ставку на ожидаемые 25 базисных пунктов (до 1,5-1,75% годовых). Однако Федрезерв по-прежнему придерживается мнения, что в 2018 году в общей сложности ставка будет поднята трижды, то есть ему предстоит еще два повышения в этом году. При этом новый прогноз на 2019 год предусматривает три подъема ставки, тогда как в декабре говорилось только о двух повышениях.

Кроме того, руководители американского ЦБ улучшили прогноз роста ВВП США на 2018 год с 2,5% до 2,7% и подтвердили прогноз инфляции (индекс PCE) на уровне 1,9%.

В Азии в четверг динамика индексов смешанная (выросла на 1% Япония, упал на 1% Китай), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Народный банк Китая повысил ставку семидневного обратного РЕПО на 5 базисных пунктов (до 2,55% годовых), что совпало с ожиданиями. Аналогичные шаги НБК предпринимал в декабре 2017 года после предыдущего подъема процентных ставок в США. Власти Гонконга в четверг также подняли базовую ставку - на четверть процентного пункта (до 2% годовых).

Нефть в четверг торгуется на максимумах с начала января. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $69,39 за баррель (-0,1% и +3% в среду), майская цена WTI - $65,15 за баррель (-0,03% и +2,6% накануне).

Теги: рынок акций
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