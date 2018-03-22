В Кремле подтвердили обсуждение возможного повышения НДФЛ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Вопрос повышения шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России обсуждается, но конкретных решений еще не принято, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока еще обсуждение продолжается, и каких-либо решений в этом контексте не принималось", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что сначала должна быть сформулирована позиция правительства по этому вопросу.

Налоги обсуждались 21 марта на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По данным "Ведомостей", на встрече, в частности, обсуждалось повышение ставки НДФЛ до 15%, с введением необлагаемого минимума. Эта идея анализировалась и в прошлом году, когда доминировало мнение, что с основными корректировками налоговой системы логично определиться еще до президентских выборов. Минфин предложение критиковал.

"Я противник изменения ставки НДФЛ, есть различные предложения - сделать ее прогрессивной, увеличить ставку, сделать прогрессию с необлагаемым минимумом. Мне кажется, не надо трогать налог, который нормально работает и собирается, население привыкло к этому налогу, поэтому увеличение ставки, прогрессия приведет к тому, что начнут задумываться, как обойти. Плоская шкала 13% налога вполне конкурентоспособна", - говорил ранее глава ведомства Антон Силуанов.

Вице-премьер Аркадий Дворкович напомнил, что решение за президентом, но подчеркнул, что, на его взгляд разница между нынешней ставкой налога на доходы физлиц в размере 13% и обсуждаемым уровнем в 15% не драматична.