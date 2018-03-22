Главные новости
ЭкономикаПенсии в РФ проиндексируют с 1 апреляЭкономика"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%В РоссииЛевин назвал решение СМИ об отзыве журналистов из Госдумы эмоциональным
Экономика

В Кремле подтвердили обсуждение возможного повышения НДФЛ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Вопрос повышения шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России обсуждается, но конкретных решений еще не принято, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока еще обсуждение продолжается, и каких-либо решений в этом контексте не принималось", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что сначала должна быть сформулирована позиция правительства по этому вопросу.

Экономика"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%Читать подробнее

Налоги обсуждались 21 марта на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По данным "Ведомостей", на встрече, в частности, обсуждалось повышение ставки НДФЛ до 15%, с введением необлагаемого минимума. Эта идея анализировалась и в прошлом году, когда доминировало мнение, что с основными корректировками налоговой системы логично определиться еще до президентских выборов. Минфин предложение критиковал.

"Я противник изменения ставки НДФЛ, есть различные предложения - сделать ее прогрессивной, увеличить ставку, сделать прогрессию с необлагаемым минимумом. Мне кажется, не надо трогать налог, который нормально работает и собирается, население привыкло к этому налогу, поэтому увеличение ставки, прогрессия приведет к тому, что начнут задумываться, как обойти. Плоская шкала 13% налога вполне конкурентоспособна", - говорил ранее глава ведомства Антон Силуанов.

Вице-премьер Аркадий Дворкович напомнил, что решение за президентом, но подчеркнул, что, на его взгляд разница между нынешней ставкой налога на доходы физлиц в размере 13% и обсуждаемым уровнем в 15% не драматична.

Теги: Дмитрий Песков, НДФЛ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреляПенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля
Индексация коснется приблизительно 4 млн человекПодробнее
 "Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%
По информации источников издания, Минфин также предлагает отменить льготную ставку НДС в 10%, которая распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарстваПодробнее
 "Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхности"Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхности
Компания озаботилась возможными последствиями разработки гигантского Уренгойского нефтегазового месторожденияПодробнее
 "Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета Украины"Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета Украины
В госкорпорации назвали появившиеся сообщения о взыскании с "Газпрома" средств под видом штрафа новыми попытками незаконного изъятия имуществаПодробнее
Правительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобилиПравительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобили
Новые коэффициенты вступят в силу с 1 апреляПодробнее
 Киев вышел из программы экономического сотрудничества с РФКиев вышел из программы экономического сотрудничества с РФ
Речь идет о документе, подписанном Путиным и Азаровым в июне 2011 годаПодробнее
 Суд Башкирии закрыл дело по иску Роснефти к "Системе" на 131,6 млрд рубСуд Башкирии закрыл дело по иску Роснефти к "Системе" на 131,6 млрд руб
Ранее стороны заключили мировое соглашение, в рамках которого АФК заплатила 100 млрд рублейПодробнее
 Трамп решил ввести пошлины для китайских товаров на сумму $60 млрд в годТрамп решил ввести пошлины для китайских товаров на сумму $60 млрд в год
Президент США собирается объявить об этом до конца рабочей неделиПодробнее
 В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токеновВ Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токенов
Согласно документу, цифровые финансовые активы не признаются законным средством платежа в РоссииПодробнее
 Госдолг США впервые превысил $21 трлнГосдолг США впервые превысил $21 трлн
Отметку в $20 трлн госдолг превысил в сентябре прошлого годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 марта6 фото
21 марта
Фотохроника 21 марта
Отравление в Волоколамске5 фото
21 марта
Отравление в Волоколамске
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаПенсии в РФ проиндексируют с 1 апреляЭкономика"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%В РоссииЛевин назвал решение СМИ об отзыве журналистов из Госдумы эмоциональнымВ миреПосольство РФ призвало США предоставить доказательства по делу Скрипаля или извинитьсяМоскваПравительство Подмосковья направит в Волоколамский район бригаду врачейВ миреСаркози назвал обвинения в предвыборных махинациях бездоказательными

"Газпром" обжаловал в суде Швеции решение арбитража по спору с "Нафтогазом"

"Ведомости" отказались от работы со Слуцким и думской комиссией по этике

Володин объяснил сравнение Джонсоном ЧМ в России с ОИ в Третьем рейхе проблемами Лондона с Brexit

Инициатор увеличения штрафа за езду без полиса ОСАГО отозвал законопроект из Госдумы

С открытием трех новых станций московского метро изменились маршруты автобусов

РФПЛ назвала дату старта следующего чемпионата России по футболу

Акции "Распадской" упали более чем на 10% на фоне решения по дивидендам

Марадона назвал фаворитов ЧМ-2018 в России

С утра из Восточной Гуты вышли свыше 3 тыс. мирных жителей

В РАН заявили о росте производства героина в Афганистане за три года почти в 3 раза

Шесть человек погибли в результате взрыва на химическом заводе в Чехии

Уволивший замглавы ФБР генпрокурор США не знал о начатом им расследовании контактов с РФ

Заявления Трампа о возможной встрече с Путиным удивили Белый дом

Полиция обнародовала видеозапись ДТП с беспилотным автомобилем Uber

Володин сообщил о приостановке аккредитации объявивших о бойкоте Госдумы СМИ

Володин сообщил о приостановке аккредитации объявивших о бойкоте Госдумы СМИСпикер Госдумы подчеркнул, что недопуск некоторых журналистов в парламент не противоречит правилам аккредитации Подробнее

Первый замначальника Дальневосточного таможенного управления арестован до 19 мая

Песков назвал Михаила Путина дальним родственником президента

В Кремле подтвердили обсуждение возможного повышения НДФЛ

ФАС разрешила СП "Ростеха" и Renault-Nissan консолидировать более 75% "АвтоВАЗа"

Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля

Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреляИндексация коснется приблизительно 4 млн человек Подробнее

В МВД опровергли сообщения о внесении в права отметок о донорстве

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru