Экономика

Акции "Распадской" упали более чем на 10% на фоне решения по дивидендам

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Акции "Распадской" днем в четверг обвалились более чем на 10% на фоне известий, что совет директоров по итогам заседания рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2017 год.

На Московской бирже акции "Распадской" к 13:30 по московскому времени упали до 102,91 рубля (-11,2%, уровень середины февраля) при объеме торгов 0,751 млрд рублей.

Согласно рекомендациям совета директоров общему собранию акционеров ПАО "Распадская" по распределению прибыли и убытков по результатам 2017 отчетного года, принято решение рекомендовать прибыль ПАО не распределять, дивиденды на размещенные обыкновенные акции "Распадской" не объявлять и не выплачивать.

Общее собрание акционеров "Распадской" назначено на 17 мая 2018 года, реестр для участия закрывается 22 апреля.

Теги: Распадская
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