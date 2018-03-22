Силуанов доложил Путину о подготовке предложений по пересмотру налоговых льгот

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ готовит предложения по пересмотру и уточнению налоговых льгот, сообщил министр финансов Антон Силуанов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Готовим предложения по пересмотру и уточнению льгот, преференций, на предмет того, как они сработали. Когда мы их вводили, мы рассчитывали на определенные эффекты", - сказал Силуанов.

По его словам, "в целом налоговое бремя не будет увеличено".

Он рассказал, что сейчас готовятся предложения в области налогов, позволяющие увеличить собственную ресурсную базу предприятий. Увеличение прибыли приведет к созданию источников для инвестиций. Силуанов отметил, что в рамках налоговых новаций готовятся предложения по созданию равных условий ведения бизнеса для сокращения числа случаев уклонения от налогов и роста их собираемости.

"И за счет этого - а это большой ресурс - мы также сможем профинансировать те задачи, которые поставлены вами в послании", - сказал Силуанов президенту.

Министр финансов рассказал, что также разрабатываются предложения по упрощению работы малого бизнеса. "Большой пласт задачи - малый бизнес, доля которого в экономике сегодня растет. Мы считаем, что здесь тоже есть резервы за счет более полной собираемости налогов", - отметил министр.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники сообщали, что на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в среду 21 марта, в частности, обсуждалось повышение ставки НДФЛ до 15%, с введением необлагаемого минимума. Также обсуждались введение торгового сбора с оборота (близок к налогу с продаж) и отмена льготной ставки НДС в 10% (распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства).