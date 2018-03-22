ФАС возбудила дело против национального регистратора доменных имен из-за высоких цен

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против "Координационного центра национального домена сети Интернет" (КЦ) и "Технического центра Интернет" (ТЦИ) за установление монопольно высоких цен при регистрации доменных имен в зонах .RU или .РФ, говорится в сообщении регулятора.

"Недавно плата за регистрацию (и не только) своего сайта в национальном домене .RU или .РФ увеличилась почти в два раза, что ощутимым образом может сказаться не только на потребителях, но и на конкуренции в целом", - указано в сообщении ФАС.