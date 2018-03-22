Главные новости
В РоссииМинобороны обнародовало выбранные пользователями названия для вооруженийВ миреУкраинская Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арестЭкономикаТрамп ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд в год
Экономика

США введут пошлины на импорт китайских товаров на $50 млрд в год

Есть обновление от 20:06

Вашингтон настаивает, что Китай занимается "воровством американской интеллектуальной собственности"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг поручит торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $50 млрд в год, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.

Власти США неоднократно обвиняли КНР в краже интеллектуальной собственности, и Трамп обещал принять самые жесткие меры.

Лайтхайзер и его ведомство должны будут подготовить перечень китайских товаров, на которые будут распространены пошлины США, в течение 15 дней.

Как отмечает CNBC, новые ограничительные меры коснутся определенных товаров в технологическом секторе, где Китай имеет преимущество над США.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует обложить китайские товары импортными пошлинами на общую сумму порядка $60 млрд в год.

Трамп уже ввел пошлины в размере 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия, которые вступают в силу в пятницу 23 марта. Он освободил от пошлин Мексику и Канаду. И, как заявил Лайтхайзер, власти США также освободят от заградительных пошлин на сталь и алюминий страны Европейского союза и еще четверых союзников - Австралию, Аргентину, Бразилию и Южную Корею.

Теги: США, Китай
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Трамп ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд в годТрамп ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд в год
Президент выбрал более жесткие меры, чем ему предлагалиПодробнее
 "М.Видео" купит "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей"М.Видео" купит "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей
Группа Михаила Гуцериева "Сафмар" объединяет свои розничные сети, сделку профинансирует ВТБПодробнее
 Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреляПенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля
Индексация коснется приблизительно 4 млн человекПодробнее
 "Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%
По информации источников издания, Минфин также предлагает отменить льготную ставку НДС в 10%, которая распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарстваПодробнее
"Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхности"Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхности
Компания озаботилась возможными последствиями разработки гигантского Уренгойского нефтегазового месторожденияПодробнее
 "Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета Украины"Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета Украины
В госкорпорации назвали появившиеся сообщения о взыскании с "Газпрома" средств под видом штрафа новыми попытками незаконного изъятия имуществаПодробнее
 Правительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобилиПравительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобили
Новые коэффициенты вступят в силу с 1 апреляПодробнее
 Киев вышел из программы экономического сотрудничества с РФКиев вышел из программы экономического сотрудничества с РФ
Речь идет о документе, подписанном Путиным и Азаровым в июне 2011 годаПодробнее
 Суд Башкирии закрыл дело по иску Роснефти к "Системе" на 131,6 млрд рубСуд Башкирии закрыл дело по иску Роснефти к "Системе" на 131,6 млрд руб
Ранее стороны заключили мировое соглашение, в рамках которого АФК заплатила 100 млрд рублейПодробнее
 Трамп решил ввести пошлины для китайских товаров на сумму $60 млрд в годТрамп решил ввести пошлины для китайских товаров на сумму $60 млрд в год
Президент США собирается объявить об этом до конца рабочей неделиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 марта5 фото
22 марта
Фотохроника 22 марта
Фотохроника 21 марта6 фото
21 марта
Фотохроника 21 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинобороны обнародовало выбранные пользователями названия для вооруженийВ миреУкраинская Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арестЭкономикаТрамп ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд в годЭкономикаПенсии в РФ проиндексируют с 1 апреляВ РоссииВолодин сообщил о приостановке аккредитации объявивших о бойкоте Госдумы СМИЭкономика"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%

Что произошло за день: четверг, 22 марта

Обсуждение повышения подоходного налога и задержание Надежды Савченко в стенах Рады Подробнее

Палата представителей США приняла законопроект о бюджете на $1,3 трлн

Экс-депутат Госдумы Варшавский арестован по делу о хищении 2,5 млрд рублей

Экс-глава "Нацимбио" отправлен под домашний арест за хищение 10 млн рублей

Фотохроника 22 марта

Фотохроника 22 марта5 фото

Mail.ru Group закрыла сделку по покупке киберспортивного холдинга ESforce

Глава антимонопольной службы Дагестана задержан по делу о взятке

Суд подтвердил решение об обращении в доход государства миллиардов полковника Захарченко

Минобороны обнародовало выбранные пользователями названия для вооружений

Минобороны обнародовало выбранные пользователями названия для вооруженийПобедили варианты "Буревестник", "Посейдон" и "Пересвет" Подробнее

Британский суд разрешил отправить анализы крови Скрипалей в ОЗХО

Трамп ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд в год

Трамп ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд в годПрезидент выбрал более жесткие меры, чем ему предлагали Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru