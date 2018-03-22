США введут пошлины на импорт китайских товаров на $50 млрд в год

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг поручит торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $50 млрд в год, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.

Власти США неоднократно обвиняли КНР в краже интеллектуальной собственности, и Трамп обещал принять самые жесткие меры.

Лайтхайзер и его ведомство должны будут подготовить перечень китайских товаров, на которые будут распространены пошлины США, в течение 15 дней.

Как отмечает CNBC, новые ограничительные меры коснутся определенных товаров в технологическом секторе, где Китай имеет преимущество над США.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует обложить китайские товары импортными пошлинами на общую сумму порядка $60 млрд в год.

Трамп уже ввел пошлины в размере 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия, которые вступают в силу в пятницу 23 марта. Он освободил от пошлин Мексику и Канаду. И, как заявил Лайтхайзер, власти США также освободят от заградительных пошлин на сталь и алюминий страны Европейского союза и еще четверых союзников - Австралию, Аргентину, Бразилию и Южную Корею.