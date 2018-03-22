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Mail.ru Group закрыла сделку по покупке киберспортивного холдинга ESforce

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU Mail.Ru Group закрыла сделку по покупке киберспортивного холдинга ESforce, говорится в сообщении интернет-компании.

Закрытие сделки состоялось в четверг - Mail.ru Group стала владельцем 100% ESforce. Mail.Ru Group полностью консолидирует ESforce и будет раскрывать финансовые результаты на сопоставимой основе.

Mail.ru Group сообщила о покупке ESforce у Антона Черепенникова и Highland Falls Investment в конце января. Ее сумма на момент закрытия составляет $100 млн, при этом в конце 2018 года будет совершена выплата в зависимости от достигнутых финансовых и операционных KPI - предположительно около $20 млн.

ESforce принадлежат киберспортивные команды Virtus.pro и SK Gaming, Epic Esports Events, специализирующаяся на организации международных соревнований, 14 сайтов, 209 групп в соцсетях, студия комментирования, аналитики и видеопродакшена RuHub, ресурсы о киберспорте Cybersport.ru и Cybersport.com, Yota Arena в Москве. В 2017 году аудитория холдинга составила 116 млн пользователей, количество сессий достигло 440 млн.

27 февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство Mail.ru Group об этой сделке. Антимонопольный регулятор рассматривал ходатайство кипрской "Мгл Мэйл.ру Эквити Лимитед" о приобретении десяти российских юрлиц: ООО "Виртус.про", ООО "Рухаб", ООО "Исфорс Рус", ООО "Арена Ресторан", ООО "КиберАрена", ООО "Эпицентр", ООО "ФС Дистрибьюшн", ООО "Виспа Медиа", ООО "Киберспорт-маркетинг", ООО "Еспорт Медиа". Все юрлица составляют киберспортивный холдинг ESforce.

Теги: ESforce, Mail.ru Group
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