США освободят ЕС, Австралию, Аргентину, Бразилию и Корею от пошлин на металлы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Власти США освободят страны Европейского союза и еще четверых союзников - Австралию, Аргентину, Бразилию и Южную Корею - от заградительных пошлин на сталь и алюминий, которые вступают в силу в эту пятницу, заявил на слушаниях в Сенате торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

"Президент (США Дональд) Трамп решил приостановить введение пошлин в отношении этих стран, - сказал Лайтхайзер сенаторам из финансового комитета. - У нас есть две страны НАФТА. У нас есть Европа, Австралия, у нас есть Аргентина, у нас есть Бразилия и, очевидно, Корея".

Таким образом, с 23 марта действие пошлин будет распространяться лишь на половину объемов импортируемых в США стали и алюминия.

Из заявлений Лайтхайзера в Сенате не ясно, будут ли эти страны освобождены от пошлины лишь на время дальнейших переговоров, либо на постоянной основе. Он добавил лишь, что США хотят завершить переговоры по этим вопросам до конца апреля.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в размере 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия, освободив от них Мексику и Канаду. Другим союзным странам предлагалось направить запрос о переговорах.

Лидеры Евросоюза в четверг говорили о том, что рассчитывают на полное освобождение от пошлин.