Ключевой показатель инфляции в Японии поднялся до 1% впервые с 2014 года

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый Центробанком страны - потребительские цены без учета свежих продуктов питания, поднялся до 1% в годовом выражении впервые за 3,5 года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Это еще один сигнал прогресса, достигнутого Банком Японии на пути к цели достижения инфляции на уровне 2%, пишет MarketWatch.

Рост показателя в феврале был отмечен по итогам 14 месяца подряд и совпал с прогнозом экспертов, опрошенных Nikkei. Февральские темпы инфляции стали максимальными с августа 2014 года (без учета последствий повышения налога на потребление).

В январе инфляция без учета цен на свежие продукты питания составила 0,9%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в феврале повысились на 0,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, рост усилился по сравнению с январскими 0,4%.

Общий показатель инфляции в Японии ускорился в прошлом месяце до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 1,4% в январе.

Ранее глава Банка Японии Харухико Курода подтвердил, что ЦБ планирует придерживаться очень мягкой кредитно-денежной политики до тех пор, пока инфляция не достигнет целевого показателя.