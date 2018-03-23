Экономика

Остатки на корсчетах и депозитах банков в ЦБ снизились

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 1777,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1414,5 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 22 марта составлял 1955,5 млрд рублей по России и 1606,7 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 23 марта составили 3304,7 млрд рублей по России против 3319,9 млрд рублей днем ранее.

Теги: ЦБ РФ
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