Экономика

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 1%

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу дальнейшим снижением цен blue chips вслед за упавшими мировыми площадками на фоне усиления геополитических рисков и опасений мировой торговой войны после введения США пошлин на импорт товаров из Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 1% во главе с металлургами.

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К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2262,37 пункта (-1%), индекс РТС - 1245,99 пункта (-1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,3%.

Доллар просел до 57,18 руб./$1 (-0,07 рубля).

В лидерах отката выступают рублевые акции "РусАла" (-4,3%), "Распадской" (-4,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-2,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,4%), "Норникеля" (-1,9%), Сбербанка (-1,7%), "Мосбиржи" (-1,6%), ВТБ (-1,6%), "Северстали" (-1,6%), "Россетей" (-1,6%).

Подросли бумаги "Башнефти" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Индексы в США накануне резко упали (на 2,4-2,9%) после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении пошлин на импорт китайских товаров, что подстегнуло страх торговых войн. В ходе трансляции из Белого дома Трамп заявил, что речь идет о поставках китайских товаров "на примерно $60 млрд" в год. Американский президент также повторил обвинения в краже интеллектуальной собственности США и американских компаний в адрес КНР.

В четверг также стало известно об уходе в отставку адвоката Трампа Джона Дауда, курировавшего работу, связанную с предполагаемым российским вмешательством в президентские выборы в США.

Трейдеры также продолжали оценивать в четверг итоги заседания ФРС, не позволившие им составить четкого представления о том, какими будут следующие шаги Центробанка. Федрезерв по-прежнему придерживается мнения, что в 2018 году в общей сложности ставка будет поднята трижды, то есть ему предстоит еще два повышения в этом году. При этом новый прогноз на 2019 год предусматривает три подъема ставки, тогда как в декабре говорилось только о двух повышениях.

В пятницу падают индексы в Азии (Китай и Япония теряют 3,2-4,6%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%) на фоне возросшего страха торговых войн после введения пошлин на импорт китайских товаров в США и сообщения КНР о принятии ответных мер.

Китай объявил, что в ответ на ограничения на ввоз в США алюминия и стали планирует повысить пошлины на 128 наименований американских товаров, импорт которых в Китай, по статистике 2017 года, составил $3 млрд, а также призвал США воздержаться от новых протекционистских мер.

Опасения торговых войн толкают вниз цены рискованных активов, включая акции, и поддерживают активы "тихой гавани", к которым, в частности, относится японская иена. Укрепление иены, в свою очередь, негативно сказывается на котировках акций японских экспортеров, что усилило падение фондового рынка Японии в пятницу.

Между тем на фоне усиления геополитических рисков дорожает нефть. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени составила $69,47 за баррель (+0,8% и -0,8% в четверг), майская цена WTI - $64,98 за баррель (+1,1% и -1,3% накануне).

Теги: рынок акций
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