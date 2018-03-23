Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 1%

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу дальнейшим снижением цен blue chips вслед за упавшими мировыми площадками на фоне усиления геополитических рисков и опасений мировой торговой войны после введения США пошлин на импорт товаров из Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 1% во главе с металлургами.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2262,37 пункта (-1%), индекс РТС - 1245,99 пункта (-1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,3%.

Доллар просел до 57,18 руб. (-0,07 рубля).

В лидерах отката выступают рублевые акции "РусАла" (-4,3%), "Распадской" (-4,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-2,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,4%), "Норникеля" (-1,9%), Сбербанка (-1,7%), "Мосбиржи" (-1,6%), ВТБ (-1,6%), "Северстали" (-1,6%), "Россетей" (-1,6%).

Подросли бумаги "Башнефти" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Индексы в США накануне резко упали (на 2,4-2,9%) после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении пошлин на импорт китайских товаров, что подстегнуло страх торговых войн. В ходе трансляции из Белого дома Трамп заявил, что речь идет о поставках китайских товаров "на примерно $60 млрд" в год.

Американский президент также повторил обвинения в краже интеллектуальной собственности США и американских компаний в адрес КНР.

В четверг также стало известно об уходе в отставку адвоката Трампа Джона Дауда, курировавшего работу, связанную с предполагаемым российским вмешательством в президентские выборы в США.

Трейдеры также продолжали оценивать в четверг итоги заседания ФРС, не позволившие им составить четкого представления о том, какими будут следующие шаги Центробанка.

Федрезерв по-прежнему придерживается мнения, что в 2018 году в общей сложности ставка будет поднята трижды, то есть ему предстоит еще два повышения в этом году. При этом новый прогноз на 2019 год предусматривает три подъема ставки, тогда как в декабре говорилось только о двух повышениях.

В пятницу падают индексы в Азии (Китай и Япония теряют 3,2-4,6%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%) на фоне возросшего страха торговых войн после введения пошлин на импорт китайских товаров в США и сообщения КНР о принятии ответных мер.

Китай объявил, что в ответ на ограничения на ввоз в США алюминия и стали планирует повысить пошлины на 128 наименований американских товаров, импорт которых в Китай, по статистике 2017 года, составил $3 млрд, а также призвал США воздержаться от новых протекционистских мер.

Опасения торговых войн толкают вниз цены рискованных активов, включая акции, и поддерживают активы "тихой гавани", к которым, в частности, относится японская иена. Укрепление иены, в свою очередь, негативно сказывается на котировках акций японских экспортеров, что усилило падение фондового рынка Японии в пятницу.

Между тем на фоне усиления геополитических рисков дорожает нефть. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по Москве составила $69,47 за баррель (+0,8% и -0,8% в четверг), майская цена WTI - $64,98 за баррель (+1,1% и -1,3% накануне).

В Белом доме произошли новые кадровые перестановки: советником президента США по нацбезопасности станет экс-постпред страны при ООН Джон Болтон. Хотя, в отличие от уходящего в отставку генерала Герберта Макмастера, Болтон является лицом гражданским и много времени посвятившим дипломатической работе, его позиция по КНДР и странам Ближнего Востока, включая Иран, намного жестче, пишет The Wall Street Journal.

Аналитики не исключают, что Вашингтон может отказаться от иранского ядерного соглашения, результатом чего могут стать новые санкции против Ирана и ограничение притока его нефти на мировой рынок.

По оценкам FGE, возобновление односторонних санкций США против Ирана может сократить экспорт нефти из этой страны на 250 тыс. - до 500 тыс. баррелей в сутки к концу 2018 года.

По словам заместителя гендиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, введение Америкой ввозных пошлин на китайские товары вызвал страх инвесторов по поводу того, как сложившаяся ситуация отразится на мировой экономике, поскольку торговые войны не сулят ничего хорошего.

Сильное падение китайских и японских фондовых индексов не обещает российскому рынку позитивной динамики. В этой ситуации инвесторы не будут дожидаться решения ЦБ РФ по ставке и не посмотрят на высокие цены на нефть, считает аналитик.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, о начале мирового фондового кризиса говорить пока рано - на решения Трампа не отреагировали ни нефть, ни золото. Это значит, что пока фондовые рынки не верят, что торговая война с Китаем способна вызвать спад мирового производства и снизить потребность в энергоносителях.

Рынок акций после негативного открытия вполне может начать корректироваться за счет выкупа подешевевших бумаг на фоне дорогой нефти. Прежде всего, надо обращать внимание на "нефтянку", которую поддержит нефть, и Сбербанк, где обещания главы банка Германа Грефа высоких дивидендов еще не до конца отыграны рынком.

Нефть вполне может осуществить поход на $70 за баррель. Котировки сырья поддерживают заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что сотрудничество стран, заключивших соглашение ОПЕК+, продолжится в 2019 году и далее.

Аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также полагает, что рынок акций утром будет снижаться вслед за азиатскими площадками, в лидерах отката могут выступить бумаги российских металлургов, а у производителей сельскохозяйственной продукции можно найти и позитивные моменты. Если КНР будет меньше закупать сельскохозяйственной продукции в США, то у производителей РФ появятся новые возможности. ЦБ РФ в пятницу, скорее всего, снизит ставку на 25 базисных пунктов, но в дальнейшем регулятор может быть менее агрессивным, поскольку разрыв между ставками ЦБ РФ и ФРС США начнет негативно влиять на отечественную валюту.