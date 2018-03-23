Главные новости
В РоссииЦИК утвердил итоги выборов президента РФВ миреThe Telegraph узнала о планах пяти стран выслать российских дипломатовВ РоссииГосдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ
Экономика

В ВТО подтвердили незаконность антидемпинговых пошлин в РФ на импорт легких грузовиков из ЕС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Апелляционная панель Всемирной торговой организации подтвердила несоответствие требованиям ВТО антидемпинговых пошлин, введенных Россией на импорт легких коммерческих автомобилей (LCV) из Германии и Италии, соответствующее решение опубликовано на сайте организации.

Апелляционный орган при этом подтвердил требование к РФ об отмене антидемпинговых пошлины на LCV, как нарушающих правила международной торговли.

Как сообщалось, спор был инициирован ЕС в мае 2014 года в связи с антидемпинговой мерой Евразийского экономического союза в отношении легких коммерческих автомобилей, происходящих из Германии и Италии.

Евразийская экономическая комиссия ввела антидемпинговую пошлину от 23% до 29,6% на LCV, произведенные в Германии и Италии, в середине 2013 года.

Решение распространялось на LCV с полной массой от 2,8 тонны до 3,5 тонны включительно, с дизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров не более 3000 куб. сантиметров, с типом кузова "фургон" модификации "грузовой цельнометаллический фургон" (предназначен для перевозки грузов до 2 тонн включительно) либо модификации "комби - грузопассажирский фургон" (предназначен для комбинированной перевозки грузов и людей). Министерство промышленности и торговли РФ начало расследование ситуации с поставками LCV на внутренний рынок в ноябре 2011 года на основании заявления группы "Соллерс" .

В январе 2017 года панель арбитров ВТО признала незаконным введение антидемпинговых пошлин на импорт легких коммерческих автомобилей из Италии и Германии в страны Таможенного союза.

Россия не согласилась с этим решением и в феврале 2017 года обжаловала выводы третейской группы, обратившись в апелляционный орган ВТО.

"Причиной апелляции стало несогласие российской стороны с отдельными выводами арбитров. В опубликованном 27 января 2017 года докладе третейская группа признала необоснованными большинство претензий ЕС, но усмотрела несоответствие правилам ВТО в некоторых аспектах проведенного Евразийской экономической комиссией расследования. Россия будет добиваться пересмотра выводов третейской группы о нарушениях норм ВТО", - отмечали в Минэкономразвития.

Нынешнее решение апелляционного органа ВТО является окончательным и в течение 30 дней будет формально утверждено органом по разрешению споров ВТО.

Теги: Вто, Россия, ЕС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Сталь на пороге торговых войн. ОбзорСталь на пороге торговых войн. Обзор
В пятницу вступит в силу указ Трампа о пошлинах на металлы, который отразится, в том числе, и на российских компанияхПодробнее
 Трамп ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд в годТрамп ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд в год
Президент выбрал более жесткие меры, чем ему предлагалиПодробнее
 "М.Видео" купит "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей"М.Видео" купит "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей
Группа Михаила Гуцериева "Сафмар" объединяет свои розничные сети, сделку профинансирует ВТБПодробнее
 Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреляПенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля
Индексация коснется приблизительно 4 млн человекПодробнее
"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%
По информации источников издания, Минфин также предлагает отменить льготную ставку НДС в 10%, которая распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарстваПодробнее
 "Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхности"Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхности
Компания озаботилась возможными последствиями разработки гигантского Уренгойского нефтегазового месторожденияПодробнее
 "Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета Украины"Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета Украины
В госкорпорации назвали появившиеся сообщения о взыскании с "Газпрома" средств под видом штрафа новыми попытками незаконного изъятия имуществаПодробнее
 Правительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобилиПравительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобили
Новые коэффициенты вступят в силу с 1 апреляПодробнее
 Киев вышел из программы экономического сотрудничества с РФКиев вышел из программы экономического сотрудничества с РФ
Речь идет о документе, подписанном Путиным и Азаровым в июне 2011 годаПодробнее
 Суд Башкирии закрыл дело по иску Роснефти к "Системе" на 131,6 млрд рубСуд Башкирии закрыл дело по иску Роснефти к "Системе" на 131,6 млрд руб
Ранее стороны заключили мировое соглашение, в рамках которого АФК заплатила 100 млрд рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 марта5 фото
22 марта
Фотохроника 22 марта
Фотохроника 21 марта6 фото
21 марта
Фотохроника 21 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЦИК утвердил итоги выборов президента РФВ миреThe Telegraph узнала о планах пяти стран выслать российских дипломатовВ РоссииГосдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХВ РоссииПесков назвал цель внешней политики в понимании ПутинаВ миреЕС принял решение об отзыве посла из РоссииВ РоссииМинздрав отверг обвинения в сговоре с поставщиком лекарств от ВИЧ

Дату инаугурации Путина объявят позже

В Кремле выразили сожаление в связи с отзывом посла ЕС в России для консультаций

Авария на канатной дороге на курорте в Грузии произошла из-за ошибки оператора

Путин выступит с телевизионным обращением к гражданам РФ в пятницу в 13:00

Савченко сравнила качество СИЗО в России и на Украине

После автобусной аварии в Псковской области госпитализирован 21 человек

ФАС отвергла критику Минздрава по поводу проверки "Р-Фарм"

Facebook усилит защиту персональных данных вместо поиска схем их использования

Памфилова выразила сожаление в связи с недопуском некоторых кандидатов к выборам

Памфилова отвергла претензии в недостаточном уровне конкуренции на выборах

На юге Одесской области выпал желтый и розовый снег

В ВТО подтвердили незаконность антидемпинговых пошлин в РФ на импорт легких грузовиков из ЕС

Адвокат обжалует решение оставить Саркози под судебным контролем

ЦИК утвердил итоги выборов президента РФ

ЦИК утвердил итоги выборов президента РФВладимир Путин избран на должность президента РФ, получив 76,69% голосов Подробнее

Австрия не станет высылать российских дипломатов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru