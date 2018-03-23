В ВТО подтвердили незаконность антидемпинговых пошлин в РФ на импорт легких грузовиков из ЕС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Апелляционная панель Всемирной торговой организации подтвердила несоответствие требованиям ВТО антидемпинговых пошлин, введенных Россией на импорт легких коммерческих автомобилей (LCV) из Германии и Италии, соответствующее решение опубликовано на сайте организации.

Апелляционный орган при этом подтвердил требование к РФ об отмене антидемпинговых пошлины на LCV, как нарушающих правила международной торговли.

Как сообщалось, спор был инициирован ЕС в мае 2014 года в связи с антидемпинговой мерой Евразийского экономического союза в отношении легких коммерческих автомобилей, происходящих из Германии и Италии.

Евразийская экономическая комиссия ввела антидемпинговую пошлину от 23% до 29,6% на LCV, произведенные в Германии и Италии, в середине 2013 года.

Решение распространялось на LCV с полной массой от 2,8 тонны до 3,5 тонны включительно, с дизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров не более 3000 куб. сантиметров, с типом кузова "фургон" модификации "грузовой цельнометаллический фургон" (предназначен для перевозки грузов до 2 тонн включительно) либо модификации "комби - грузопассажирский фургон" (предназначен для комбинированной перевозки грузов и людей). Министерство промышленности и торговли РФ начало расследование ситуации с поставками LCV на внутренний рынок в ноябре 2011 года на основании заявления группы "Соллерс" .

В январе 2017 года панель арбитров ВТО признала незаконным введение антидемпинговых пошлин на импорт легких коммерческих автомобилей из Италии и Германии в страны Таможенного союза.

Россия не согласилась с этим решением и в феврале 2017 года обжаловала выводы третейской группы, обратившись в апелляционный орган ВТО.

"Причиной апелляции стало несогласие российской стороны с отдельными выводами арбитров. В опубликованном 27 января 2017 года докладе третейская группа признала необоснованными большинство претензий ЕС, но усмотрела несоответствие правилам ВТО в некоторых аспектах проведенного Евразийской экономической комиссией расследования. Россия будет добиваться пересмотра выводов третейской группы о нарушениях норм ВТО", - отмечали в Минэкономразвития.

Нынешнее решение апелляционного органа ВТО является окончательным и в течение 30 дней будет формально утверждено органом по разрешению споров ВТО.