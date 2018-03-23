Алекперов пообещал акционерам "ЛУКОЙЛа" дополнительные доходы

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" планирует в своей новой стратегии дополнительный денежный доход, полученный при цене нефти, превышающей $50 за баррель, заложенной в стратегию, распределять акционерам, заявил глава компании Вагит Алекперов в ходе Дня инвесторов в Лондоне.

Он отметил, что одним из механизмов распределения дополнительных доходов является обратный выкуп акций. Другую половину дополнительных доходов компания планирует направлять на реинвестирование.

По словам Алекперова, компания в долгосрочной стратегии развития ориентируется на цену нефти в $50 за баррель. По его словам, "ЛУКОЙЛ" решил, что стратегия не должна строиться на ожидании роста цены.

"Такой подход защищает нас от ценовых шоков, но не ограничивает наше развитие", - подчеркнул он.

Он сообщил, что "ЛУКОЙЛ" нацелен на устойчивый органический рост добычи с упором на эффективность и на реализацию прогрессивной дивидендной политики. "Минимальная цель "ЛУКОЙЛа" - рост добычи в среднем на 1% в год на имеющейся ресурсной базе", - сказал президент компании.

Благодаря реализации новой стратегии "ЛУКОЙЛ" рассчитывает в 2 раза увеличить свободный денежный поток в переработке.

"Все это достижимо при цене на нефть в $50 за баррель", - заявил он.