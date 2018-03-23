Главные новости
В миреСуд в Киеве арестовал Надежду Савченко на два месяцаВ РоссииГлава Волоколамского района Подмосковья Гаврилов отправлен в отставкуВ миреНапавший на супермаркет во Франции уничтожен
Экономика Крах банка "Югра"

"Дыра" в капитале банка "Югра" выросла до 143 млрд рублей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Дыра" в капитале (отрицательная разница между активами и обязательствами) лишившегося лицензии банка "Югра" по результатам обследования выросла до 143 млрд рублей, следует из ответа ЦБ РФ на запрос депутатов Госдумы, имеющегося в распоряжении "Интерфакса".

На дату отзыва лицензии 28 июля 2017 года "дыра" в капитале "Югры" оценивалась в 2 млрд рублей, на 8 сентября - в 86,1 млрд рублей. Источник, знакомый с промежуточными результатами обследования, в октябре 2017 года сообщил "Интерфаксу", что "дыра" может вырасти до 135 млрд рублей.

"Дыра" в капитале банка выросла из-за переоценки кредитного портфеля, который сократился на 140,7 млрд рублей - до 21,6 млрд рублей.

Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ. Вкладчикам было выплачено 172,5 млрд рублей (99,6% общего объема средств, покрываемых страховкой). У банка осталось 34,7 тыс. вкладчиков, сумма обязательств перед которыми превышает 1,4 млн рублей. Совокупная величина их вкладов составляет 16,1 млрд рублей.

В письме в Госдуму ЦБ отмечает, что акционеры банка уведомили регулятора о наличии у них генерирующих прибыль активов и о желании за счет них расплатиться с кредиторами и вкладчиками. Банк России считает, что юридических препятствий для этих расчетов нет.

"Тем не менее, до настоящего момента собственники кредитной организации не воспользовались данной правовой возможностью и не предприняли никаких практических действий, направленных на расчеты с кредиторами банка, и нельзя исключать, что имеющиеся в распоряжении акционеров активы не позволяют провести такие расчеты", - отмечает ЦБ.

Экс-председатель правления банка "Югра" Дмитрий Шиляев заявил, что в ноябре 2017 года акционеры направляли в адрес ЦБ план санации кредитной организации, предусматривающий расчеты с кредиторами в течение пяти лет. "Регулятор отклонил данное предложение, не проведя ни одной консультации с акционерами банка по предложенному плану, несмотря на активную поддержку со стороны клиентов банка", - передал он через пресс-службу.

Банк России считает, что "Югра" выдавала кредиты компаниям, связанным с бизнес-проектами собственника банка Алексея Хотина. Объем реального бизнеса этих компаний не соответствовал величине ссуд. Полученные средства вкладывались Хотиным в недвижимость, а также в добычу, переработку и транспортировку нефти. После существенного падения курса рубля в конце 2014 года и снижения цен на нефть доходы от этих бизнес-проектов, по оценке ЦБ, сократились почти на 50%.

Корпоративный кредитный портфель банка на конец февраля 2018 года представлен ссудами 133 заемщикам с кредитами на общую сумму 264 млрд рублей. Вся задолженность юрлиц является просроченной, отмечает ЦБ.

Банк России с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов в банк "Югра". Лицензию у "Югры" ЦБ отозвал с 28 июля 2017 года.

Банк "Югра" на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100".

Теги: Югра
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Набиуллина допустила рост резервов РФ до $500 млрд и без покупок ЦБНабиуллина допустила рост резервов РФ до $500 млрд и без покупок ЦБ
По словам главы Банка России, уровень в $500 млрд является для Центробанка ориентиром, а не цельюПодробнее
 Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,25%Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,25%
Регулятор не исключил завершения перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 годуПодробнее
 В Минпромторге РФ пообещали ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминийВ Минпромторге РФ пообещали ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминий
Речь идет о возможном ограничении импорта товаров из Соединенных штатовПодробнее
 Сталь на пороге торговых войн. ОбзорСталь на пороге торговых войн. Обзор
В пятницу вступит в силу указ Трампа о пошлинах на металлы, который отразится, в том числе, и на российских компанияхПодробнее
Трамп ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд в годТрамп ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд в год
Президент выбрал более жесткие меры, чем ему предлагалиПодробнее
 "М.Видео" купит "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей"М.Видео" купит "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей
Группа Михаила Гуцериева "Сафмар" объединяет свои розничные сети, сделку профинансирует ВТБПодробнее
 Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреляПенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля
Индексация коснется приблизительно 4 млн человекПодробнее
 "Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%
По информации источников издания, Минфин также предлагает отменить льготную ставку НДС в 10%, которая распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарстваПодробнее
 "Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхности"Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхности
Компания озаботилась возможными последствиями разработки гигантского Уренгойского нефтегазового месторожденияПодробнее
 "Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета Украины"Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета Украины
В госкорпорации назвали появившиеся сообщения о взыскании с "Газпрома" средств под видом штрафа новыми попытками незаконного изъятия имуществаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 23 марта6 фото
23 марта
Фотохроника 23 марта
Лучшие фото недели10 фото
23 марта
Лучшие фото недели
Отравление в Волоколамске5 фото
21 марта
Отравление в Волоколамске
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСуд в Киеве арестовал Надежду Савченко на два месяцаВ РоссииГлава Волоколамского района Подмосковья Гаврилов отправлен в отставкуВ миреНапавший на супермаркет во Франции уничтоженЭкономикаЦентробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,25%В РоссииЦИК утвердил итоги выборов президента РФВ миреМинобороны РФ отвергло подозрения в нанесении ударов по Восточной Гуте

Сборная России проиграла Бразилии в контрольном матче

Сборная России проиграла Бразилии в контрольном матчеРоссияне пропустили серию голов во втором тайме Подробнее

Трамп подписал закон о бюджете США на $1,3 трлн

Трамп подписал закон о бюджете США на $1,3 трлнВ то же время он остался недоволен многими положениями в законе Подробнее

Что произошло за день: пятница, 23 марта

Итоговые результаты президентских выборов в РФ, арест Надежды Савченко в Киеве и захват заложников во Франции Подробнее

Музыкальный рынок США в 2017 году вырос второй год подряд впервые с 1999 года

Парламент Перу принял отставку президента страны Кучински

Суд в Киеве арестовал Надежду Савченко на два месяца

Суд в Киеве арестовал Надежду Савченко на два месяцаВ отношении народного депутата Рады открыты уголовные производства по статьям о госперевороте, подготовке теракта и другим Подробнее

Фотохроника 23 марта

Фотохроника 23 марта6 фото

Студент-россиянин получил в Эстонии четыре года заключения

"Дыра" в капитале банка "Югра" выросла до 143 млрд рублей

Минобороны РФ отвергло подозрения в нанесении ударов по Восточной Гуте

Минобороны РФ отвергло подозрения в нанесении ударов по Восточной ГутеВ военном ведомство подчеркнули, что ВКС РФ, в отличие от западной коалиции, не применяет зажигательных боеприпасов Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru