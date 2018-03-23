"Дыра" в капитале банка "Югра" выросла до 143 млрд рублей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Дыра" в капитале (отрицательная разница между активами и обязательствами) лишившегося лицензии банка "Югра" по результатам обследования выросла до 143 млрд рублей, следует из ответа ЦБ РФ на запрос депутатов Госдумы, имеющегося в распоряжении "Интерфакса".

На дату отзыва лицензии 28 июля 2017 года "дыра" в капитале "Югры" оценивалась в 2 млрд рублей, на 8 сентября - в 86,1 млрд рублей. Источник, знакомый с промежуточными результатами обследования, в октябре 2017 года сообщил "Интерфаксу", что "дыра" может вырасти до 135 млрд рублей.

"Дыра" в капитале банка выросла из-за переоценки кредитного портфеля, который сократился на 140,7 млрд рублей - до 21,6 млрд рублей.

Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ. Вкладчикам было выплачено 172,5 млрд рублей (99,6% общего объема средств, покрываемых страховкой). У банка осталось 34,7 тыс. вкладчиков, сумма обязательств перед которыми превышает 1,4 млн рублей. Совокупная величина их вкладов составляет 16,1 млрд рублей.

В письме в Госдуму ЦБ отмечает, что акционеры банка уведомили регулятора о наличии у них генерирующих прибыль активов и о желании за счет них расплатиться с кредиторами и вкладчиками. Банк России считает, что юридических препятствий для этих расчетов нет.

"Тем не менее, до настоящего момента собственники кредитной организации не воспользовались данной правовой возможностью и не предприняли никаких практических действий, направленных на расчеты с кредиторами банка, и нельзя исключать, что имеющиеся в распоряжении акционеров активы не позволяют провести такие расчеты", - отмечает ЦБ.

Экс-председатель правления банка "Югра" Дмитрий Шиляев заявил, что в ноябре 2017 года акционеры направляли в адрес ЦБ план санации кредитной организации, предусматривающий расчеты с кредиторами в течение пяти лет. "Регулятор отклонил данное предложение, не проведя ни одной консультации с акционерами банка по предложенному плану, несмотря на активную поддержку со стороны клиентов банка", - передал он через пресс-службу.

Банк России считает, что "Югра" выдавала кредиты компаниям, связанным с бизнес-проектами собственника банка Алексея Хотина. Объем реального бизнеса этих компаний не соответствовал величине ссуд. Полученные средства вкладывались Хотиным в недвижимость, а также в добычу, переработку и транспортировку нефти. После существенного падения курса рубля в конце 2014 года и снижения цен на нефть доходы от этих бизнес-проектов, по оценке ЦБ, сократились почти на 50%.

Корпоративный кредитный портфель банка на конец февраля 2018 года представлен ссудами 133 заемщикам с кредитами на общую сумму 264 млрд рублей. Вся задолженность юрлиц является просроченной, отмечает ЦБ.

Банк России с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов в банк "Югра". Лицензию у "Югры" ЦБ отозвал с 28 июля 2017 года.

Банк "Югра" на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100".