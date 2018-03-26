"Ъ" узнал о грядущей продаже Сбербанком Denizbank за $5,5 млрд

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк России может продать турецкий дочерний Denizbank за $5,5 млрд, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщало, что Denizbank будет продан за $5,3 млрд.

По данным "Коммерсанта", сделка будет закрыта в третьем квартале текущего года. Сбербанк еще в конце января подтвердил информацию о том, что переговоры о продаже турецкого актива ведутся с дубайским банком Emirates NBD. Газета пишет, что потенциальный покупатель сам вышел на руководство российского банка в рамках своей стратегии расширения бизнеса.

Сбербанк купил Denizbank (99,85%) в 2012 году у бельгийской группы Dexia за $3,5 млрд. Таким образом, банк может быть продан на $2 млрд дороже цены его покупки в 2012 году.

Как сообщалось, в феврале глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк задумался о продаже Denizbank из-за ужесточения конкуренции и действия санкций. Сбербанк России находится под санкциями США и ЕС, а Греф был в феврале включен в список "кремлевского доклада" США.