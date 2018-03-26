ФАС удовлетворила ходатайство Промсвязьбанка о приобретении 50% "Промсвязьфакторинга"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство Промсвязьбанка о приобретении 50%-ной доли в уставном капитале компании "Промсвязьфакторинг", говорится в сообщении службы.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", по состоянию на 29 декабря 2017 года 100% "Промсвязьфакторинга" принадлежало гендиректору этой компании Александру Карелину.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Ранее основными владельцами кредитной организации были бизнесмены Дмитрий и Алексей Ананьевы. Банк по итогам 2017 года занял 11-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".