Экономика

Лондон признали крупнейшим финансовым центром мира

Москва поднялась в рейтинге на шесть строчек и заняла 83 место

Лондон признали крупнейшим финансовым центром мира
Фото: Reuters

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Лондон остался на первом месте в списке крупнейших финансовых центров мира, несмотря на решение Великобритании покинуть ЕС, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd, которая раз в полгода рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).

Между тем Нью-Йорк, хоть и сохранил за собой второе место, но резко сократил отставание от британской столицы - теперь их разделяет всего 1 пункт.

Москва и Санкт-Петербург продемонстрировали прямо противоположные изменения. Российская столица улучшила позицию на шесть строчек - поднялась на 83 место, несмотря на снижение рейтинга в абсолютном выражении на фоне геополитической напряженности и ухудшения отношений с Западом. Теперь Москва обосновалась между Чэнду (Китай) и Манилой (Филиппины), обогнав Хельсинки, Ригу, Будапешт и Афины. Санкт-Петербург занял 91-ю строчку, потеряв четыре места с предыдущей публикации GFCI, в которой он был на две строчки выше Москвы.

Третье место в списке занял Гонконг, наращивающий отрыв от Сингапура (4 место). Токио держится на 5-й строчке. В десятку также вошли Шанхай, Торонто, Сан-Франциско, Сидней и Бостон. Цюрих и Пекин выбыли из топ-10.

В целом эксперты Z/Yen говорят о повышении доверия к ведущим международным финансовым центрам - рейтинги топ-25 растут. В то же время показатели доверия к центрам на 50 последних позициях снижаются.

Финансовые центры в Европе

Следующим за Лондоном по значимости среди финансовых центров Западной Европы Z/Yen считает Цюрих - 16-е место в мире, на 3-м месте в регионе и на 20-м в мире - Франкфурт. Однако эксперты продолжают ожидать, что роль этих городов вырастет на фоне Brexit и постепенной утраты Лондоном лидерства.

Североамериканские города существенно улучшили позиции, если не считать Вашингтона, который опустился сразу на 20 строчек, и Монреаля, переместившего на одну позицию вниз. Сан-Франциско поднялся на 9 мест и попал в первую десятку, Чикаго - на 10 мест, до 14-го, Калгари - на 33, до 38-го.

Многие финансовые центры Восточной Европы и Центральной Азии продемонстрировали отрицательную динамику. Таллин и Рига потеряли по 30 позиций в рейтинге. Вместе с тем Москва, Кипр и Стамбул улучшили положение в списке, а Астана и Баку вошли в него в качестве новых участников. Варшава признана лидирующим финансовым центром в Восточной Европе (45-е место в мире, минус 9 позиций в рейтинге).

Дубай сохраняет первую строчку в списке крупнейших финцентров Ближнего Востока, на втором месте - Абу-Даби (19-е и 25-е места соответственно). В Африке лидером является Касабланка (32-е место в мире), в Латинской Америке - Каймановы (22-е) и Бермудские (36-е) острова.

Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году. Он обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 22-м по счету) на основе опроса более 3 тыс. профессионалов. Рейтинг учитывает пять групп показателей (всего 102 индивидуальных фактора): бизнес-обстановка, финансы, инфраструктура, человеческий капитал и репутация. В общей сложности Z/Yen рассмотрела при составлении списка 96 городов.

Теги: Лондон, Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Лондон признали крупнейшим финансовым центром мираЛондон признали крупнейшим финансовым центром мира
Москва поднялась в рейтинге на шесть строчек и заняла 83 местоПодробнее
 Собственник сгоревшего ТЦ: на месте "Зимней вишни" больше не должно быть ничего, связанного с увеселениямиСобственник сгоревшего ТЦ: на месте "Зимней вишни" больше не должно быть ничего, связанного с увеселениями
Основной бенефициар "КДВ Групп" разъяснил структуру собственников торгового центраПодробнее
 В Qatar Airways сообщили о планах купить 25% аэропорта "Внуково"В Qatar Airways сообщили о планах купить 25% аэропорта "Внуково"
Подписание соглашения об интересе в покупке запланировано на понедельникПодробнее
 Путин одобрил идею создания 75-местного SuperjetПутин одобрил идею создания 75-местного Superjet
Новая модификация самолета нужна Минобороны, СЛО "Россия" и S7, пишет "Ъ"Подробнее
Глава Минфина США заявил о готовности к торговой войне с КитаемГлава Минфина США заявил о готовности к торговой войне с Китаем
Стивен Мнучин допустил, что Вашингтон и Пекин придут к компромиссуПодробнее
 Набиуллина допустила рост резервов РФ до $500 млрд и без покупок ЦБНабиуллина допустила рост резервов РФ до $500 млрд и без покупок ЦБ
По словам главы Банка России, уровень в $500 млрд является для Центробанка ориентиром, а не цельюПодробнее
 Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,25%Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,25%
Регулятор не исключил завершения перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 годуПодробнее
 В Минпромторге РФ пообещали ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминийВ Минпромторге РФ пообещали ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминий
Речь идет о возможном ограничении импорта товаров из Соединенных штатовПодробнее
 Сталь на пороге торговых войн. ОбзорСталь на пороге торговых войн. Обзор
В пятницу вступит в силу указ Трампа о пошлинах на металлы, который отразится, в том числе, и на российских компанияхПодробнее
 Трамп ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд в годТрамп ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд в год
Президент выбрал более жесткие меры, чем ему предлагалиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 26 марта6 фото
26 марта
Фотохроника 26 марта
На месте пожара в Кемерове8 фото
26 марта
На месте пожара в Кемерове
Пожар в торговом центре в Кемерове6 фото
25 марта
Пожар в торговом центре в Кемерове
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в ТЦ в КемеровеВ миреСША выдворят 60 российских дипломатов и закроют генконсульство в СиэтлеВ РоссииПожар в Кемерове: что известно на данный моментВ РоссииУмер Сергей МавродиВ РоссииГенпрокуратура поручила проверить все развлекательные центры в странеВ РоссииТрехдневный траур объявлен в Кемеровской области

Каруана опередил Карякина на турнире претендентов

За тур до финиша турнира, победитель которого сразится за мировую корону с норвежцем Карлсеном, американец опережает россиянина на 0,5 балла Подробнее

При пожаре в центре Ростова-на-Дону никто не пострадал

Македония вышлет российского дипломата из-за "дела Скрипаля"

Белый дом заявил о готовности Трампа работать с Россией

Исландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России

Генконсульство РФ в Сиэтле заявило о прекращении работы

Высланным членам российской миссии при ООН предписали покинуть США до 2 апреля

В жилом доме в центре Ростова-на-Дону начался пожар

Мэй заявила об угрозе отравления ядовитым веществом в Солсбери 130 человек

Лондон признали крупнейшим финансовым центром мира

Лондон признали крупнейшим финансовым центром мираМосква поднялась в рейтинге на шесть строчек и заняла 83 место Подробнее

Венгрия вышлет российского дипломата в знак солидарности с Лондоном

Норвегия вышлет российского дипломата в связи с "делом Скрипаля"

Что произошло за день: понедельник, 26 марта

Трагедия в Кемерове, высылка дипломатов и смерть Мавроди Подробнее

Захарова упрекнула Запад в высылке дипломатов в день трагедии в Кемерове

Пожар в центре Грозного потушили

Самолет британских ВВС провел разведку у западных границ России

Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай

В центре Грозного загорелся многоэтажный жилой дом

В центре Грозного загорелся многоэтажный жилой домКрыша здания полностью охвачена огнем Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru