В "Сумме" опровергли арест счетов компании

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Суд арестовал счета некоторых активов "Суммы", счета же самой группы Зиявудина Магомедова не заморожены, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Счета некоторых активов "Суммы" арестованы уже какое-то время. Счета самой группы "Сумма" не арестованы", - сказал собеседник агентства.

Представитель "Суммы" не стал уточнять, о счетах каких компаний идет речь.

Ранее в понедельник адвокат Зиявудина Магомедова заявила, что на счета группы "Суммы" был наложен арест в рамках уголовного дела в отношении владельца компании. "Арестованы счета компании, арестовано имущество моего подзащитного", - сказала Виктория Цирюлик на заседании Тверского суда Москвы, где рассматривался вопрос о продлении ареста бизнесмену.

Позже Тверской суд Москвы оставил под стражей до 5 августа владельца группы "Сумма", а также его брата Магомеда и бывшего директора компании "Интекс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова.

Братья Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). Максидову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и одном эпизоде мошенничестве.

Группе "Сумма" принадлежат крупные доли в некоторых логистических активах - ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), группе FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), ПАО "Трансконтейнер", ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП), АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК). Кроме того, у группы братьев Магомедовых есть активы в нефтегазовой отрасли (АО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК), телекоме, инфраструктурном строительстве, а также венчурные инвестиции, в том числе за рубежом (самая известная - Virgin Hyperloop One).

В FESCO и ОЗК заявили, что работают в штатном режиме. Получить комментарий НМТП не удалось. "Ситуация с группой "Сумма" на работе компании не отражается", - сообщил "Интерфаксу" первый заместитель финансового директора "Трансконтейнер" Андрей Жемчугов.