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Экономика Война санкций

En+ попросил ради контрагентов освободить энергокомпании группы от раскрытия

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - En+ Group Олега Дерипаски попросила правительство освободить энергокомпании группы от раскрытия, чреватого рисками для их контрагентов, внеся соответствующие изменения в ряд нормативно-правовых актов.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств, эту тему поднял в письме в правительство гендиректор ООО "Эн+ Менеджмент" Вячеслав Соломин. На прошлой неделе аппарат правительства поручил ведомствам проработать вопрос.

В свою очередь Минфин, выступая в роли координатора действий по санкционной проблематике, попросил ФАС, Минпромторг и Минэкономразвития "рассмотреть перечень информации, нежелательной к распространению энергетическими компаниями группы En+, попавшими под действие мер ограничительного характера иностранных государств, во избежание наложения на их контрагентов санкций".

В En+ от комментариев отказались.

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Правительство РФ еще прошлой осенью начало предпринимать шаги, чтобы США и другие страны, которые ввели санкции против России, не могли использовать публичную информацию для выявления лиц, совершающих сделки с теми российскими компаниями (в частности, предприятиями ВПК), в отношении которых действуют различные ограничения. В результате была закрыта информация о поставщиках этих предприятий, о крупных сделках и т.д. Кроме того, уже подготовлен проект поправок в действующее законодательство, дающий возможность закрывать "токсичную" с точки зрения санкционных рисков корпоративную информацию (предусмотренную законами "О госрегистрации юрлиц", "Об АО" и "Об ООО"). Таким образом, просьба En+, скорее всего, касается специализированного раскрытия для энергокомпаний.

Например, энергетики должны раскрывать информацию об используемом топливе на станциях с указанием его характеристик и поставщиков. Кроме того, согласно постановлению о стандартах раскрытия информации субъектами рынков, речь идет о годовой финансовой отчетности с аудиторским заключением, структуре и объемах затрат на производство и реализацию товаров (электроэнергии и мощности), предложениях о регулируемых тарифах, информации об инвестпрограммах, статистической информации, связанной с работой на рынке, Помимо этого, ГЭС должны раскрывать информацию о режиме использования и состоянии водных ресурсов.

Что еще просит En+

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Ранее En+ направила в правительство список мер, которые могли бы поддержать компаний в условиях санкций ("Интерфакс" ознакомился со списком). В их числе - снижение оплаты договоров о предоставлении мощности (ДПМ), что привело бы к экономии "РусАлом" 13-18 млрд руб. Еще 1,9-3 млрд руб. удалось бы сэкономить за счет освобождения компании от оплаты надбавки для субсидирования энергетиков Дальнего Востока.

Также En+ попросила позволить "РусАлу" заключать свободные двухсторонние договоры с "Росэнергоатомом" и "РусГидро" . Снижение количества регулируемых объемов для ГЭС второй ценовой зоны (Сибирь) принесло бы "РусАлу" экономию в 4,2 млрд руб. за второе полугодие 2018 г.

Еще одно предложение - сократить перекрестное субсидирование в Иркутской области путем переноса части платежей на всех потребителей ПАО "ФСК ЕЭС" . Наконец, мерой поддержки также может стать рост предельного индекса ЖКХ в Иркутской области.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака подтвердил факт обращения En+ по перечисленным мерам поддержки. Дано поручение Минэнерго, Минпромторгу, Минэкономразвития, Минстрою, Минприроды, Минфину, ФАС совместно проработать и внести согласованные предложения в правительство.

6 апреля американский Минфин опубликовал черный список, в который попали семь бизнесменов, 14 компаний и 17 правительственных служащих. Под санкции попали как En+, так и контролирующий собственник и основатель Олег Дерипаска.

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Теги: Минфин, En+
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