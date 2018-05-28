Экс-министр транспорта Максим Соколов стал кандидатом в совет директоров "Группы ЛСР"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Одним из кандидатов в новый состав совета директор ПАО "Группа ЛСР" стал Максим Соколов, говорится в сообщении компании.

ПАО не уточняет текущее место работы или должность Соколова. Как сообщил "Интерфаксу" источник в строительной отрасли, речь идет о бывшем министре транспорта РФ.

Избрать новый совет директоров акционеры компании планируют на годовом собрании, назначенном на 29 июня 2018 года. В список для голосования включены также действующий председатель совета Дмитрий Гончаров, генеральный директор группы Андрей Молчанов и четыре независимых директора - Алексей Махнев, Андрей Нестеренко, Виталий Подольский и Александр Присяжнюк.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона - девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов.