Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне попыток стабилизации нефти после снижения, фактором давления выступает негативная динамика индексов в Азии, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2314,94 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1169,8 пункта (+0,2%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,4%.

Доллар подрос до 62,5 руб./$1 (+0,18 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции "Интер РАО" (+1,4%), "Башнефти" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,3% "префы"), "Магнита" (+0,58%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,4%), "Мечела" (+0,4%).

Просели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%).

Биржи в США накануне были закрыты, в Азии во вторник преобладает снижение индексов на геополитических рисках, японский рынок акций опускается седьмую сессию подряд (Япония просела на 0,6%, Китай - на 0,8%). Во вторник многие биржи Юго-Восточной Азии, включая Малайзию, Таиланд и Индонезию, закрыты в связи с государственными праздниками.

Как стало известно в понедельник, президент Италии Серджио Маттарелла поручил экономисту, бывшему представителю Международного валютного фонда (МВФ) Карло Коттарелли сформировать временное правительство страны.

Ранее С.Маттарелла отказался утвердить список членов нового правительства, переданный ему исполняющим обязанности премьера Джузеппе Конте. Такое решение вызвало недовольство со стороны глав партий "Пять звезд" и "Лига".

Президент объяснил, что не одобрил предложенный состав правительства, так как на пост министра экономики претендовал Паоло Савона, известный резкой критикой в адрес ЕС и в адрес мер жесткой бюджетной экономии. Президент Италии пояснил, что увидел в этой кандидатуре опасность для экономики страны.

Также инвесторы оценивают статданные из Японии, где безработица в апреле осталась на уровне 2,5%, близком к минимальному с 1993 года.

Нефть утром во вторник делает попытки стабилизации после отката, участники рынка оценивают вероятность увеличения добычи нефти странами ОПЕК. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 МСК во вторник составила $75,52 за баррель (+0,3% и -1,5% накануне), июльская цена WTI - $66,72 за баррель (-1,7% к уровню пятницы).

В прошлую пятницу министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что его страна допускает, что сделка ОПЕК+ может быть скорректирована вслед за изменившимся рынком нефти. По его словам, Саудовская Аравия предлагает участниками сделки ОПЕК+ со второй половины года постепенно увеличивать на рынке предложение нефти.

По разным оценкам, ОПЕК+ может нарастить добычу на величину от 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 1 млн б/с. Ожидается, что вопрос увеличения добычи может быть рассмотрен уже на июньском заседании ОПЕК.

Ранее в мае цены на нефть поднимались до максимальных уровней с конца 2014 года после того, как президент США Дональд Трамп принял решение выйти из ядерного соглашения с Ираном и вернуть санкции против страны, включая ограничения на экспорт нефти.

По оценке старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, утром во вторник можно ожидать стагнации индекса МосБиржи в районе 2310-2315 пунктов. Ближайшими поддержками останутся уровни 2300 и 2290 пунктов, в качестве сопротивлений вновь выступят отметки 2320 и 2330 пунктов.

После нейтрального старта торгов наиболее вероятно продолжение консолидации по индексу МосБиржи, чему способствует достаточно неоднозначный внешний фон. Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на ход торгов в России может оказать публикация майского значения индекса потребительского доверия в США (17:00 по Москве).

По оценке аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон можно назвать слабо негативным. Впрочем, нефть приостановила падение, и это уже позитив для российских активов. Активность на предстоящих торгах должна возрасти с возвращением на рынок большей части западных игроков. Вполне вероятно, что отечественные индексы будут отыгрывать негативные тенденции в Европе. С другой стороны, стоит обратить внимание на сырьевые контракты, которые встречают новый день вполне позитивно.

Из корпоративных событий дня стоит отметить дивидендную отсечку по бумагам "Детского мира" ; отчет "Газпром нефти" за первый квартал, рассмотрение советом директоров "Россетей" вопроса дивидендов, а также советы директоров "Мостотреста" и "Аэрофлота" .

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгий Ващенко из новостей отметил запрос En+, которая направила в правительство РФ просьбу о господдержке. Государство определится с мерами поддержки к июлю, и вероятнее всего, поддержка будет оказана. Предложения En+ отличаются конкретикой, поэтому их легко будет просчитать. Самым спорным можно считать предложение о повышении тарифов ЖКХ. Однако для промышленных потребителей тарифы действительно могут быть повышены, а также может быть изменена плата за передачу электроэнергии. Новость может иметь негативные последствия для "ФСК ЕЭС" и "Русгидро" , но пока нет оснований полагать, что на них ляжет основное бремя расходов. Акции En+ могут спекулятивно отыграть новость ростом. В целом, ожидания по индексу МосБиржи: 2290-2320 пунктов.