Экономика

"Яндекс" представил свой первый гаджет

На колонке "Яндекс.Станция" с голосовым управлением подключены сервисы "Яндекса" и основные онлайн-кинотеатры

"Яндекс" представил свой первый гаджет
Фото: ТАСС, Сергей Коньков

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Яндекс" выпустил первое собственное мультимедийное устройство со встроенным голосовым помощником "Алиса" - "Яндекс.Станция", новинка была представлена на конференции Yet another Conference 2018 во вторник в Москве.

Устройство с голосовым управлением может, в том числе, воспроизводить музыку, - к нему подключен музыкальный сервис "Яндекс.Музыка". Колонку можно подключить к телевизору и с ее помощью управлять просмотром видео. К "Яндекс.Станции" уже подключены крупнейшие российские онлайн-кинотеатры "Кинопоиск", Amediateka и ivi.ru.

Продажи "Яндекс.Станции" начнутся летом, устройство будет стоить 9990 рублей.

Также компания запустила платформу "Диалоги" для создания чат-ботов на базе голосового помощника "Алиса".

"Сегодня мы открываем платформу "Яндекс.Диалоги", через нее вы сможете общаться с огромной аудиторией на мобильных и на десктопах в "Яндекс.Поиске", "Яндекс.Браузере" и "Яндекс.Навигаторе". А в будущем - с домашними устройствами", - рассказал директор по искусственному интеллекту "Яндекса" Михаил Биленко в ходе конференции. Через платформу "Яндекс.Диалоги" можно создать собственного бота, а также задействовать оператора колл-центра. Таким образом, у компаний, использующих эту платформу, появится доступ ко всей аудитории сервиса "Алиса".

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Теги: Яндекс, Яндекс.Станция
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