Топливо в аэропортах Москвы за месяц подорожало на 2,3-3,5%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Стоимость авиатоплива в аэропортах Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - с апреля по май 2018 года подорожало в диапазоне от 2,3% до 3,5%, следует из статистики Росавиации.

В мае тонна топлива одного из трех поставщиков в "Шереметьево"- ЗАО "ТЗК Шереметьево" (СП аэропорта и его базовой авиакомпании "Аэрофлот") продавалась за 44,5 тыс. руб. без НДС, тогда как в апреле она стоила 43 тыс.; таким образом, цена выросла на 3,5%. Стоимость тонны керосина АО "АЭРО-Шереметьево" ("дочка" "ЛУКОЙЛа" и структуры частных владельцев аэропорта - TPS Avia Holding) в мае осталась на апрельском уровне - 44,95 тыс. руб. Цена структуры "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" - увеличилась за отчетный период на 2,4%, составив 43,3 тыс. руб. за тонну.

Поставщик авиакеросина в "Домодедово" - ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (структура холдинговой компании группы "Домодедово" DME Ltd) - сохранил ценник на апрельском уровне - 44,8 тыс. руб. за тонну.

ЗАО "Авиационно-заправочная компания" (через ЗАО "Аэроимидж" принадлежит 3 гражданам РФ) и ЗАО "Топливо-заправочный сервис" (владеет гражданин РФ), работающие в периметре третьего по величине аэропорта Москвы "Внуково", продают тонну топлива в мае за 44,5 тыс. и 44,1 тыс. рублей соответственно - это на 2,3% дороже, чем в апреле.