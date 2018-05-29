Экономика

Топливо в аэропортах Москвы за месяц подорожало на 2,3-3,5%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Стоимость авиатоплива в аэропортах Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - с апреля по май 2018 года подорожало в диапазоне от 2,3% до 3,5%, следует из статистики Росавиации.

В мае тонна топлива одного из трех поставщиков в "Шереметьево"- ЗАО "ТЗК Шереметьево" (СП аэропорта и его базовой авиакомпании "Аэрофлот") продавалась за 44,5 тыс. руб. без НДС, тогда как в апреле она стоила 43 тыс.; таким образом, цена выросла на 3,5%. Стоимость тонны керосина АО "АЭРО-Шереметьево" ("дочка" "ЛУКОЙЛа" и структуры частных владельцев аэропорта - TPS Avia Holding) в мае осталась на апрельском уровне - 44,95 тыс. руб. Цена структуры "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" - увеличилась за отчетный период на 2,4%, составив 43,3 тыс. руб. за тонну.

Поставщик авиакеросина в "Домодедово" - ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (структура холдинговой компании группы "Домодедово" DME Ltd) - сохранил ценник на апрельском уровне - 44,8 тыс. руб. за тонну.

ЗАО "Авиационно-заправочная компания" (через ЗАО "Аэроимидж" принадлежит 3 гражданам РФ) и ЗАО "Топливо-заправочный сервис" (владеет гражданин РФ), работающие в периметре третьего по величине аэропорта Москвы "Внуково", продают тонну топлива в мае за 44,5 тыс. и 44,1 тыс. рублей соответственно - это на 2,3% дороже, чем в апреле.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Росавиация, Шереметьево, Домодедово, Внуково
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"Яндекс" представил свой первый гаджет"Яндекс" представил свой первый гаджет
На колонке "Яндекс.Станция" с голосовым управлением подключены сервисы "Яндекса" и основные онлайн-кинотеатрыПодробнее
 "Газпром" заявил о вмешательстве посторонних в работу суда по делу против "Нафтогаза""Газпром" заявил о вмешательстве посторонних в работу суда по делу против "Нафтогаза"
Российская компания требует полной отмены решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, который присудил украинской стороне $4,7 млрдПодробнее
 ФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения продаж нефтепродуктовФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения продаж нефтепродуктов
По данным антимонопольного ведомства, действия компании могли привести к росту цен на топливоПодробнее
 Группа Дерипаски En+ попросила у государства льготыГруппа Дерипаски En+ попросила у государства льготы
Государству предлагается восполнить потери за счет увеличения тарифов на электроэнергиюПодробнее
"Газпром" подписал документы о продлении "Турецкого потока" до ЕС"Газпром" подписал документы о продлении "Турецкого потока" до ЕС
Строительством сухопутного участка будет заниматься созданная на паритетной основе компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.Подробнее
 Петербургский форум: закрепление пройденногоПетербургский форум: закрепление пройденного
Как прошел и чем запомнился ПМЭФ-2018Подробнее
 Total отклонила предложение участвовать в Nord Stream 2Total отклонила предложение участвовать в Nord Stream 2
При этом компания просит Москву либерализовать экспорт газаПодробнее
 Греф принес извинения Миллеру за отчет аналитика Sberbank CIB по "Газпрому"Греф принес извинения Миллеру за отчет аналитика Sberbank CIB по "Газпрому"
После выхода отчета компанию покинули его автор и глава аналитического управленияПодробнее
 Силуанов пообещал, что в России не будут вводить налог с продажСилуанов пообещал, что в России не будут вводить налог с продаж
Ранее глава Минфина заявил, что в течение шести лет власти в России не будут менять налоги, ограничатся лишь их "настройкой"Подробнее
 ВТБ И "СОГАЗ" подписали соглашение об объединении страхового бизнесаВТБ И "СОГАЗ" подписали соглашение об объединении страхового бизнеса
Прибыль ВТБ от этой сделке составит "десятки миллиардов рублей", заявил Андрей КостинПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 мая5 фото
28 мая
Фотохроника 28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото
28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке
Лучшие фото недели11 фото
25 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортНа сайте Кремля опубликован указ о приеме Джеффа Монсона в гражданство РФЭкономика"Яндекс" представил свой первый гаджетВ миреЛечащие врачи Скрипалей сомневались в их выздоровленииВ миреДва журналиста стали жертвами урагана "Альберто" в СШАВ миреСША решили не расширять санкции против КНДРСпортВ Москве изберут нового президента Олимпийского комитета России

Более трети россиян хотели бы отдохнуть в Крыму при наличии финансов

По данным ВЦИОМ, провести отпуск за границей хотел бы всего 21% опрошенных Подробнее

СМИ сообщили о возможном переходе Головина в "Монако" до ЧМ-2018

Минтруд предложил продлить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Мэрия Екатеринбурга пожаловалась на грозящих увольнением телефонных хулиганов

Кувейт разрешил ввоз мяса с предприятий РФ, имеющих право на поставки в ОАЭ и СА

Работник горнодобывающей артели погиб под лавиной в Бурятии

ВВС Израиля нанесли авиаудары по центральной части сектора Газа

Врио главы Тюменской области назначен Александр Моор

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве на среду из-за ветра

Омбудсмен пообещала отправить своего представителя в колонию к голодающему Сенцову

Перестрелка в Льеже началась при попытке полицейских проверить документы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 30 мая

Прокурор попросил для подсудимых по делу "банды GTA" от 25 лет до пожизненного срока

Прокурор попросил для подсудимых по делу "банды GTA" от 25 лет до пожизненного срокаОни обвиняются в разбое, убийствах и незаконном обороте оружия Подробнее

Опубликованы первые вопросы к "Прямой линии" с Путиным

"Почту России" обязали выплатить 1,3 млн рублей за похищенные сотрудником алименты

ЕСПЧ присудил фигуранту "болотного дела" 7,5 тысяч евро за содержание в "клетке"

"Совет рынка" поддержал только два предложения En+ о помощи компаниям под санкциями

Сирия установила дипотношения с Южной Осетией

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru