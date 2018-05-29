X5 Retail Group расширила сеть "Пятерочка" до 13 тысяч магазинов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - X5 Retail Group, одна из крупнейших продуктовых розничных компаний в России, расширила сеть "Пятерочка" до 13 тысяч магазинов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, "юбилейный" универсам "Пятерочка" открылся во вторник во Владикавказе.

Х5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему выручки, по итогам прошлого года она выросла на 25,5%, до 1,289 трлн рублей. На 31 марта 2018 года под управлением компании находился 12 701 магазин, в том числе 11 797 "Пятерочек".

"Пятерочка" - основной формат Х5 с долей в 77,4% от общего товарооборота группы (по итогам I квартала 2018 года).