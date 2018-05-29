"Совет рынка" поддержал только два предложения En+ о помощи компаниям под санкциями

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Совет рынка" поддержал только два предложения En+ Олега Дерипаски по оказанию помощи компаниям в условиях санкций, сказал журналистам председатель правления ассоциации НП "Совет рынка" Максим Быстров.

"Совет рынка" поддержал снижение размеров перекрестного субсидирования в Иркутской области и переход ОК "РусАл" на свободные договоры с ПАО "РусГидро" и "Росэнергоатомом".

Накануне, 28 мая, газета "Коммерсантъ" сообщила, что группа En+ составила список льгот, которые могло бы предоставить государство, чтобы облегчить положение бизнеса под американскими санкциями. Среди запрашиваемых льгот - избавление "РусАла" от платежей по договорам на поставку мощности (каникулы на пять лет), освобождение от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке и переход на свободные двусторонние договоры с "РусГидро" и "Росэнергоатомом".

Олег Дерипаска попал в санкционный список США по делу о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Из-за этого он был вынужден покинуть совет директоров "РусАла", En+ и сократить свою долю в компании.