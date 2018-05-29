Цены производителей на бензин в РФ в апреле подскочили на 13%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Цены производителей на автомобильный бензин в апреле 2018 года подскочили на 13% после роста на 3,6% в марте, снижения на 2,8% в феврале, падения на 10,3% в январе, сообщили в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

За январь-апрель цены производителей на бензин выросли на 2,1%. Потребительские цены на бензин за этот же период увеличились на 1,5%.

Как сообщалось, в целом за 2017 год цены производителей бензина поднялись на 14,4% (при росте потребительских цен на бензин на 7,3%).

Цены производителей на бензин в апреле выросли в 15 субъектах РФ (от 3,1% в Иркутской области до 18,3% в Оренбургской области). В Якутии и Сахалинской области цены производителей на бензин сохранились на уровне марта 2018 года. В Тюменской области отмечено его удешевление на 3,5%.

Потребительские цены на бензин в апреле 2018 года, как и год назад, в среднем по РФ превышали цены производителей в 2,0 раза.

В апреле 2018 года цены производителей на нефть снизились на 0,2% (с начала года - на 0,3%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом выросли на 0,8% (с начала года - на 4,1%).

Соотношение цен производителей на бензин автомобильный и нефть в апреле составило 1,5 раза (в апреле 2017 года - 1,8 раза).

Соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке в апреле составило 57,2% (в апреле 2017 года - 64,5%).