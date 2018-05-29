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ЦБ РФ выявил использование инсайда при продаже валютной выручки "ЛУКОЙЛа"

Есть обновление от 19:22

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ выявил неправомерное использование инсайдерской информации при осуществлении операций с валютными парами рубль/доллар (USDRUB_TOD и USDRUB_TOM) на торгах Московской биржи при продаже валютной выручки "ЛУКОЙЛа" в декабре 2015 года.

ЦБ установил, что в декабре 2015 года Кирилл Семешкин, действуя от имени и в интересах инвестиционной компании Ronin Europe Ltd (Кипр), неоднократно совершал операции с валютными инструментами с использованием инсайдерской информации. При этом Семешкин не являлся сотрудником этой компании, и ЦБ не знает, являлся ли он клиентом компании.

Как сообщил журналистам директор департамента по противодействию недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, информация касалась параметров поручений на продажу валютной выручки "ЛУКОЙЛа", включая цену продажи, объем валюты, а также время появления заявки в торговой системе биржи.

Инсайдерской информацией обладал начальник отдела торгово-финансовых операций казначейства "ЛУКОЙЛа" Алексей Бессонов (впоследствии он уволился), который подавал поручения на продажу иностранной валюты в обслуживающий банк, имея возможность по своему усмотрению определять цену, объём поручения и порядок его исполнения.

Получаемая Семешкиным инсайдерская информация позволяла компании Ronin Europe Ltd совершать сделки с ПАО "ЛУКОЙЛ" , приобретая валюту по заниженной цене. В результате неправомерного использования инсайдерской информации Ronin Europe Ltd получила доход в размере не менее 146 млн рублей, сопоставимый ущерб нанесен "ЛУКОЙЛу". Объем самих операций составил несколько сотен миллионов долларов.

ЦБ не располагает сведениями о том, совершались ли эти сделки компанией Ronin Europe Ltd за свой счет или в интересах клиентов.

По данным Ляха, за 18, 28 и 29 декабря 2015 года ЦБ зафиксировал и подтвердил семь операций с использованием инсайдерской информации, каждая из них приводила к изменению котировок пары рубль/доллар на 0,1-0,5% от текущей рыночной цены.

ЦБ, обнаружив нестандартные сделки, практически сразу начал запрашивать информацию о них у брокеров и у биржи, после чего операции были прекращены, а Бессонов уволился из "ЛУКОЙЛа". Семешкин и Бессонов подавали голосовые поручения брокеру при совершении сделок.

ЦБ направил материалы проверки в правоохранительные органы, а также предпримет меры, чтобы предупредить возникновение подобных ситуаций в деятельности организаций, через которые совершались сделки с валютными инструментами на бирже.

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Теги: ЦБ РФ, ЛУКОЙЛ
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ЦБ РФ выявил использование инсайда при продаже валютной выручки "ЛУКОЙЛа"

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