Рынок акций РФ во вторник просел к уровню 3-недельной давности по РТС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник просел к уровню трехнедельной давности по индексу РТС вслед за откатом мировых площадок из-за бегства инвесторов из рискованных активов на фоне политического кризиса в Италии и Испании; обновили свои максимумы акции "НОВАТЭКа" .

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2298 пунктов (-0,6%, минимум дня - 2285,54 пункта), индекс РТС - 1154,9 пункта (-1,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,9%.

Доллар подрос до 62,67 руб. (+0,35 рубля).

В лидерах отката выступили акции "Магнита" (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,8%), "РусАла" (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (-1,7% и -1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), "Башнефти" (-1,5%), "Мобильных телесистем" (-1,4%), "Мосбиржи" (-1,3%), "РусГидро" (-1,2%).

Выросли бумаги "НОВАТЭКа" (+2,9%, до 825,4 рубля), "Татнефти" (+1,9%), "Роснефти" (+0,9%), "Северстали" (+0,3%).

Рост акций "НОВАТЭКа" начался в прошлую пятницу, бумаги обновили максимумы после известий о подписании соглашения с концерном Total об участии французской компании в проекте "Арктик СПГ 2". Total будет принадлежать 10% проекта с правом увеличить долю до 15%.

В Азии во вторник преобладало снижение индексов на геополитических рисках, японский рынок акций просел седьмую сессию подряд (Япония потеряла 0,6%, Китай просел на 0,8%), также снижается Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,3-1,5%), минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 1,2%).

Как стало известно в понедельник, президент Италии Серджио Маттарелла поручил экономисту, бывшему представителю Международного валютного фонда (МВФ) Карло Коттарелли сформировать временное правительство страны.

Ранее Маттарелла отказался утвердить список членов нового правительства, переданный ему исполняющим обязанности премьера Джузеппе Конте. Такое решение вызвало недовольство со стороны глав партий "Пять звезд" и "Лига". Президент объяснил, что не одобрил предложенный состав правительства, так как на пост министра экономики претендовал Паоло Савона, известный резкой критикой в адрес ЕС и в адрес мер жесткой бюджетной экономии. Президент Италии пояснил, что увидел в этой кандидатуре опасность для экономики страны.

В США индекс потребительского доверия Conference Board в мае неожиданно увеличился до 128 пунктов при прогнозах снижения до 127,5 пункта с апрельских 128,7 пункта, которые были пересмотрены с понижением до 125,6 пункта

Доходность 10-летних US Treasures из-за роста "спроса на качество" к вечеру вторника упала на 11 пунктов - к 2,82% годовых.

Нефть во вторник возобновила снижение после локальной стабилизации, участники рынка оценивают вероятность увеличения добычи нефти странами ОПЕК. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени во вторник составила $75,06 за баррель (-0,4% и -1,5% накануне), июльская цена WTI - $66,33 за баррель (-2,3% к уровню пятницы).

В прошлую пятницу министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что его страна допускает, что сделка ОПЕК+ может быть скорректирована вслед за изменившимся рынком нефти. По его словам, Саудовская Аравия предлагает участниками сделки ОПЕК+ со второй половины года постепенно увеличивать на рынке предложение нефти.

По разным оценкам, ОПЕК+ может нарастить добычу на величину от 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 1 млн б/с. Ожидается, что вопрос увеличения добычи может быть рассмотрен уже на июньском заседании ОПЕК.

Как отмечает аналитик ГК "Инстафорекc" Игорь Ковалев, рынок акций ушел в ощутимый "минус", примкнув к европейским площадкам, которые резко просели на фоне обострения политической ситуации в Италии. Подешевевшая с прошлой недели нефть также оказывает давление на бумаги.

Бумаги "РусГидро" (-1,2%, до 0,7097 рубля) подешевели после объявления дивидендов, которые оказались ниже ожиданий: совет директоров рекомендовал акционерам направить на дивиденды за 2017 год 50% годовой чистой прибыли по МСФО, из расчета 0,0263335 рубля на одну обыкновенную акцию. Таким образом, текущая доходность по выплатам составит всего 3,6% (доходность за 2016 год составила 5,6%).

По словам аналитика ГК Forex Club Ивана Марчены, основное давление на рынки во вторник, понизившее спрос на рисковые активы, приходило из Италии, где президент страны Маттарелла отказался утвердить состав коалиционного "правительства перемен". Глава государства принял решение создать "технический" переходный кабинет, что многие ведущие итальянские политики расценили как превышение конституционных полномочий.

Кроме того, дополнительное давление на европейские площадки оказали новости из Испании, где 25 мая лидер крупнейшей оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес заявил, что выносит на обсуждение парламента вопрос о недоверии кабинету Мариано Рахоя, и предложил свою кандидатуру на место нового председателя правительства. В понедельник стало известно, что парламент Испании обсудит вотум недоверия правительству 31 мая и 1 июня.

В ближайшие торги индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2250-2350 пунктов, а РТС - в коридоре 1145-1175 пунктов, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, в Европе продолжается "итальянская драма" - растут доходности итальянских бондов, а фондовый рынок страны падает на 3%. На этом фоне волна распродаж коснулась почти всех площадок, и российский рынок акций не стал исключением, хотя отечественный пессимизм проявился не в столь больших масштабах.

"Газпром нефть" (-0,4%) увеличила прибыль по МСФО в первом квартале на 12,4% (до 69,7 млрд рублей). Совет директоров "Мостотреста" (+1,6%, до 117,6 рубля) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2017 год на уровне 2,19 рубля на акцию. Таким образом, общий дивидендный доход по акциям "Мостотреста" за 2017 год составит 10,64 рубля на акцию, что сравнимо с выплатами за 2016 год (рекомендованная дата дивидендной отсечки предложена на 3 июля).

Совет директоров "Группы ЛСР" (+2,2%, до 843 руб.) рекомендовал выплатить дивиденды за 2017 год в размере 78 рублей на акцию, что немного выше средних ожиданий по рынку. Доходность бумаги превысит 9% (дата дивидендной отсечки рекомендована на 10 июля).

Доходность двухлетних бондов Италии выросла до максимальных значений с 2012 года на страхах новых выборов в стране, которые фактически станут референдумом по изменению членства Италии в Евросоюзе или участия в еврозоне. Президент Италии поручил К.Коттарелли сформировать кабинет министров, но для работы он должен получить одобрение парламента, что весьма маловероятно после того, как был отвергнут кабинет победителей прошедшего выборного цикла в парламент.

Известный инвестор Джордж Сорос заявил, что Евросоюз находится в серьезнейшем кризисе. Прямого влияния политических проблем в Италии и Испании на Россию нет. Более того, победа евроскептиков может оказаться позитивной, так как Италия входит в число стран, которые несут максимальные убытки от сокращения торговых отношений с РФ. В любом случае распродажи в Европе будут давить на отечественный рынок акций, а бегство от риска негативно сказываться на рубле, хотя и не в той степени, как на европейские активы и валюту, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, торги на биржах в США после выходных начались снижением индексов из-за политической неопределенности в Европе, а также сохранения торговой напряженности между США и Китаем. Так, Штаты намерены к середине июня опубликовать окончательный список товаров из КНР, на которые будут наложены импортные пошлины.

Беспокойство инвесторов, помимо ситуации в Италии, вызывает также предстоящее в пятницу голосование о доверии правительству в Испании. На нефтяном рынке продажи несколько стихли, поводы для размышлений инвесторам теперь могут дать в среду прогнозы Американского института нефти по запасам.

Индексы МосБиржи и РТС сохраняют потенциал краткосрочного снижения. Рублевый индикатор находится в опасности падения в район 2280 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС упал ниже поддержки 1165 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что делает следующей целью снижения 1125 пунктов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ОАО "Пермская энергосбытовая компания" (-10,7% и -11,8% "префы"), "префы" "Челябэнергосбыта" (-8,5%), ПАО "Левенгук" (-8%), ГДР X5 Retail Group (-3,9%), акции ОАО "GTL" (-3,6%).

Выросли бумаги "Челябэнергосбыта" (+11,6%), ПАО "Европейская электротехника" (+3,1%), ПАО "Бурятзолото" (+2,5%), "Детского мира" (+2,4%), ПАО "РКК "Энергия" (+2,3%), "Группы ЛСР" (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,006 млрд рублей (из них 7,867 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).