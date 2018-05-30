Прибыль "Газпрома" в первом квартале выросла выше ожиданий

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) в первом квартале 2018 года выросла на 11% - до 371,623 млрд рублей, свидетельствует отчетность компании.
Опубликованный показатель чистой прибыли оказался существенно выше среднерыночного прогноза (347,4 млрд рублей). Точнее всех был прогноз Bank of America Merrill Lynch.
Выручка выросла на 18% - до 2 трлн 138,331 млрд рублей (консенсус - 2,08 трлн рублей).
EBITDA увеличилась на 41% - до 625,867 млрд рублей (прогноз 593,5 млрд рублей).