Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия движения в нефтяных котировках

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Доллар США снижается, евро растет на "Московской бирже" в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия динамики на рынке нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,58-62,73 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,69 руб./$1 (-13 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 72,5 руб./EUR1 (+8,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,2 копейки к уровню закрытия вторника, до 67,1 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,3 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,44 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к бивалютной корзине на фоне отсутствия динамики на рынке нефти после того, как накануне котировки "черного золота" продемонстрировали падение пятую сессию подряд до минимальной отметки с середины апреля.

Новости о том, что страны ОПЕК и Россия обсуждают возможное увеличение производства, компенсируют сокращение поставок нефти из Венесуэлы и Ирана, сообщает MarketWatch. Кроме того, негативом для рынка выступают ожидания относительно объемов спроса на нефть в Европе на фоне политической нестабильности в Италии.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по Москве подешевели на 0,09% - до $75,42 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль утром в среду увеличились к этому времени на 0,03% - до $66,75 за баррель.