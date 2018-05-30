Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой индексов в пределах 0,1%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips и индексов на фоне упавших мировых площадок, попыток стабилизации нефти и укрепления рубля; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%, при этом растут бумаги "Газпрома" на сильном квартальном отчете, бумаги "Аэрофлота" на новостях о дивидендах и GDR En+ Group на новостях о санкциях.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2299,57 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1153,92 пункта (-0,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2%.

Доллар просел до 62,64 руб. (-0,18 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции "Аэрофлота" (+2%, до 134,5 руб.), "РусАла" (+1,4%), "Интер РАО" (+0,7%), "Газпрома" (+0,5%), Сбербанка (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Магнита" (+0,2%) и подскочили на 4,9% GDR En+ Group.

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в первом квартале 2018 года выросла на 11% - до 371,623 млрд рублей, что оказалось существенно выше среднерыночного прогноза (347,4 млрд рублей).

Компания "Интер РАО" сообщила, что может профинансировать дивиденды за 2017 год из средств от продажи акций "Иркутскэнерго" , при этом объем выплат не изменится.

Совет директоров ПАО "Аэрофлот" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 2017 год из расчета 12,8053 руб. на акцию. В случае одобрения акционерами на годовом собрании 25 июня общая сумма дивидендов может составить 14,2 млрд руб., что соответствует 50% от чистой прибыли по РСБУ за прошлый год.

Министерство финансов США дало понять, что может снять санкции с En+ Group, если ее владелец бизнесмен Олег Дерипаска снизит свою долю примерно до 40%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

К негативным новостям для российских активов можно отнести заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли о том, что введенные США санкции в отношении России в связи с ситуацией на Донбассе сохранятся до тех пор, пока Россия не выведет "свои силы" с востока Украины и не вернет Крым под контроль Киева.

Подешевели бумаги "Норникеля" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Мобильных телесистем" (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,4%), "префы" "Татнефти" (-1,5%) и "Россетей" (-0,8%).

Индексы в США накануне упали на 0,5-1,6% на фоне политического кризиса в Италии, заставившего инвесторов уходить от рисков, Dow Jones (-1,6%) потерял порядка 400 пунктов, вновь нивелировав подъем, отмеченный с начала года.

Италии грозят досрочные выборы, уже вторые в этом году. В понедельник президент страны Серджио Маттарелла поручил экономисту, бывшему представителю Международного валютного фонда (МВФ) Карло Коттарелли сформировать временное правительство для подготовки нового голосования и принятия бюджета. Обстановка в стране накалена, и эксперты опасаются, что на очередных выборах в Италии популисты-евроскептики наберут еще больше голосов и добьются выхода страны из еврозоны.

Кроме того, участников рынка тревожит ситуация в Испании, где в пятницу парламент может выразить недоверие премьер-министру Мариано Рахою и его правительству. На прошлой неделе было обнародовано решение суда по делу о коррупции в правящей Народной партии, и оппозиционная Социалистическая партия потребовала голосования по вопросу о доверии.

В Азии в среду преобладает негативная динамика (Япония упала на 1,5%, Китай - на 2,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Курс иены к доллару США поднимается вторую сессию подряд, поскольку спрос на активы "тихой гавани", к которым относится японская нацвалюта, увеличивается в связи с ситуацией в Европе.

Статданные, обнародованные в среду, указали на повышение розничных продаж в Японии в апреле на 1,4% при прогнозах роста на 0,5% после снижения на 0,6% в марте. Глава Банка Японии Харухико Курода, выступавший в среду на конференции Центробанка в Токио, подчеркнул важность экономической и финансовой взаимосвязи государств на фоне "растущего масштаба глобальных шоков".

Нефть утром в среду вновь пытается стабилизироваться после падения до минимума с середины апреля. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $75,43 за баррель (-0,1% и +0,1% накануне), июльская цена WTI - $66,72 за баррель (-0,01%).

Новости о том, что страны ОПЕК и Россия обсуждают возможное увеличение производства, компенсируют сокращение поставок нефти из Венесуэлы и Ирана, сообщает MarketWatch.

Кроме того, негативом для рынка выступают ожидания относительно объемов спроса на нефть в Европе на фоне политической нестабильности в Италии.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду негативный, однако это не означает, что российские индексы совершат столь же драматическое падение, как в Азии или США. Накануне рынок показал изрядную устойчивость на фоне серии позитивных корпоративных новостей. В частности, бумаги "Аэрофлота" получили поддержку в виде новостей по размеру дивидендов, доходность от которых составит 9,8%. В среду "Полюс" отчитается по МСФО за I квартал; "Дорогобуж" закроет реестр под дивиденды, интересны также отчеты "Газпрома", Сбербанка, "ФосАгро" .

В целом, российский рынок акций уже абсорбировал существенно больше негатива, чем очередной долговой кризис в Европе. Кроме того, слухи о проблемах со счетами россиян на Кипре также могут транслироваться в очередной приток возвращающихся на Родину капиталов.

По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, в центре внимания на глобальных рынках остаются политические проблемы в Италии. Учитывая текущую риторику представителей партий "Пять звезд" и "Лига Севера", парламент Италии вряд ли одобрит предложенную президентом кандидатуру К.Коттарелли на пост премьер-министра, соответственно, при таком сценарии внеочередные выборы в республике состоятся уже в сентябре. По текущим опросам общественного мнения, скептически настроенные в отношении еврозоны партии (все те же "Пять звезд" и "Лига Севера", которые могут использовать позицию о возможном выходе страны из еврозоны в переговорах для уменьшения бюджетных ограничений) могут получить лучший результат, нежели на последних выборах.

Помимо итальянских проблем, инвесторов также интересует публикация большого объема макростатистики в Штатах (ВВП в среду, PCE в четверг и данных по рынку труда в пятницу). Блок экономических данных в ближайшие три дня, по большому счету, станет последним блоком сверхзначимой информации для Федрезерва в преддверии июньского заседания.

Рублевый индекс Мосбиржи в среду может постараться удержаться в диапазоне 2280-2300 пунктов, однако при сохранении негативных настроений на глобальных рынках есть шансы не удержаться на этих уровнях. В таком случае актуальными для индекса становятся цели в районе 2250 пунктов, считает аналитик.