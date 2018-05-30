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Экономика

Работники железнодорожной компании Canada Pacific начали забастовку

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Около трех тысяч сотрудников канадской железнодорожной компании Canadian Pacific Railway Ltd, представляющих профсоюз Teamsters Canada Rail Conference, объявили о начале забастовки в ночь со вторника на среду, сообщает Dow Jones.

По словам представителей профсоюза, выражающего интересы проводников и инженеров, переговоры с компанией по поводу изменения условий рабочих контрактов продолжаются. Профсоюз требует увеличения бонусов и более стабильного графика работы.

Ранее Canadian Pacific смогла достичь предварительного соглашения с профсоюзом электриков International Brotherhood of Electrical Workers и избежать забастовки порядка 400 его членов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство не намерено добиваться возврата сотрудников на рабочие места законодательными мерами. Вместо этого власти планируют использовать различные стимулы для того, чтобы подтолкнуть обе стороны к компромиссу.

Canadian Pacific является крупнейшим перевозчиком зерна на западе Канады и на севере США, а также крупным перевозчиком нефти и нефтеносных песков в Канаде и Северной Дакоте.

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Теги: Canadian Pacific Railway
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