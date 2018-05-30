РФ и Турция поддерживают продление "Турецкого потока" в Болгарию

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили тему продления газопровода "Турецкий поток" в Болгарию и поддержали эту идею, заявил премьер Болгарии Бойко Борисов на пресс-конференции в Москве.

"Владимир Путин сообщил, что вчера обсудил этот вопрос с президентом Турции Эрдоганом, и никто не возражает, чтобы "Турецкий поток" продлился (в Европу) через Болгарию", - сказал он.

Борисов также добавил, что газа, поступающего в Болгарию со стороны Украины и Турции, достаточно для создания газового хаба.

По его словам, все вопросы, которые РФ и Болгария обсуждали по газу, одобрены Еврокомиссией.

Путин в ходе пресс-конференции заявил, что вопрос транспортировки газа "Турецкого потока" в Европу через Болгарию "прорабатывается в практическом плане с Турцией и Болгарией".

Он также подчеркнул, что вопрос объемов транзита газа через Болгарию должен увязываться с объемами поставок по другим коридорам.