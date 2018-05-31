Медведев будет утверждать директивы госпредставителям в набсоветах ВТБ и АЛРОСА

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев будет утверждать директивы государственным представителям в набсоветах ВТБ и "АЛРОСА", следует из распоряжения правительства, о подписании которого сообщила пресс-служба кабмина.

"Подписанным распоряжением определен порядок утверждения директив правительства России представителям РФ и представителям интересов РФ в органах управления акционерных обществ, включенных в специальные перечни, утвержденные правительством", - отмечается в сообщении.

В случае избрания вице-премьера в совет директоров АО, включенного в один из перечней распоряжения N91-р, директивы госпредставителям в органах управления такой компании утверждаются первым вице-премьером (сейчас эту должность занимает Антон Силуанов).

В свою очередь, в случае избрания членом совета директоров первого вице-премьера, директивы будут утверждаться уже премьер-министром.

В случае необходимости утверждения директив в отношении всех акционерных обществ (групп акционерных обществ), включенных в эти перечни, такие директивы будут утверждаться первым вице-премьером по согласованию с вице-премьером, к сфере ведения которого относятся соответствующие вопросы.

"Цель принятого решения - совершенствование корпоративного управления в части обеспечения баланса между государственными и корпоративными интересами и равного отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении акционерным обществом", - сообщается в пресс-релизе.

Председателем набсоветов входящих в перечень N91-р банка ВТБ и компании "АЛРОСА" является Антон Силуанов. Он занял соответствующие позиции еще до того, как получил должность первого вице-премьера в дополнение к посту министра финансов. Следуя логике нового распоряжения, пока А.Силуанов будет оставаться в набсоветах ВТБ и "АЛРОСА", директивы по ним будет утверждать премьер.

Игорь Шувалов, первый вице-премьер в прежнем составе кабинета министров, не занимал должностей ни в одном из советов директоров компаний из перечня N91-р. В то же время в советах таких компаний были и пока остаются как теперь уже бывшие вице-премьеры - Аркадий Дворкович (РЖД, РСХБ, "Роснано"), Сергей Приходько (АИЖК, ныне "ДОМ.РФ"), Дмитрий Рогозин (ГЛОНАСС), так и сохранивший свой пост Юрий Трутнев ("РусГидро" ).

Помимо А.Силуанова, присутствовавшего в советах директоров компаний из списка и ранее, а потом получившего повышение, в ряде компаний можно найти и Юрия Борисова, сменившего должность замминистра обороны на пост вице-премьера. В частности, он входит в советы директоров "ОАК" и АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".