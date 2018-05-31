Экономика

Экономика США продолжила рост на фоне обеспокоенности из-за торговых проблем

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Экономическая активность во всех 12 регионах США продолжала расти в конце апреля и мае, темпы слабо изменились по сравнению с предыдущими месяцами, единственным исключением стал округ Даллас, где рост усилился до уверенного (solid), свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Проблемы внешней торговли вызывают опасения у ряда респондентов ФРС. Особое беспокойство выразили промышленники в округе Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона.

Вместе с тем ЦБ обратил внимание на позитивную динамику в перерабатывающей промышленности: об усилении роста сообщили более половины округов, при этом в трети округов активность названа "сильной", особенно в металлургии, тяжелом машиностроении и производстве оборудования для изготовления электроники.

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Потребительские расходы были слабыми, рост розничных продаж без учета автомобилей несколько замедлился, продажи автомобилей практически не изменились.

В банковской отрасли отмечается повышение спроса на кредиты, представители банков сообщают, что в результате усиления конкуренции поднялись ставки по вкладам. Объемы жилищного строительства и продажи домов увеличивались сдержанными темпами.

Рост занятости в большинстве округов варьировался от сдержанного (modest) до умеренного (moderate). Округ Даллас был исключением и по этому показателю: из него поступили сообщения о сильном подъеме занятости во всех отраслях.

Повышение цен в большинстве округов было умеренным, в некоторых регионах зафиксировано усиление роста цен на сырье и материалы, особенно на сталь, алюминий, нефть, нефтепродукты, древесину и цемент. Повышение цен на сталь и алюминий респонденты увязывали с введением пошлин на их импорт в марте текущего года и сохранением неопределенности в отношении таких пошлин для поставок из ряда стран, включая государства Евросоюза.

Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 12-13 июня. Участники рынка практически не сомневаются в повышении ставки на июньском заседании еще на 25 базисных пунктов.

Информация, использованная при составлении последнего обзора, была собрана по 21 мая включительно и обработана Федеральным резервным банком Кливленда.

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Теги: США
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