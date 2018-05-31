Промышленный PMI Китая неожиданно вырос в мае до максимума с сентября

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае 2018 года возобновил подъем вопреки ожиданиям рынка и достиг максимума с сентября.

Значение индикатора увеличилось с 51,4 пункта в апреле до 51,9 пункта в мае, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Аналитики в среднем ожидали сохранения показателя на апрельском уровне.

Индекс уже на протяжении 22 месяцев остается выше отметки в 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе. Это самый длительный период подъема с конца 2014 года.

Официальный PMI Китая в сфере услуг в мае повысился с 54,8 до 54,9 пункта. Консенсус-прогноз предполагал сохранение апрельского уровня.

Сводный PMI поднялся с 54,1 до 54,6 пункта, самого высокого уровня с января.