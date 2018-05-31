Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,6%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен большинства blue chips вслед за подъемом площадок США и Азии; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,2-0,6%, при этом просели бумаги "РусАла" на дивидендных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2302,94 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1169,63 пункта (+0,6%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

Доллар просел до 62,05 руб./$1 (-0,03 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции "Россетей" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%).

Просели бумаги "Интер РАО" (-2,8%) из-за отсечки на бирже дивидендов, акции "Газпром нефти" (-0,5%), "Транснефти" (-0,5%), "РусАла" (-0,3%).

Газета Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники, что американские санкции, введенные в апреле против "РусАла", ставят под угрозу выплату ему дивидендов со стороны "Норильского никеля". Как известно, совет директоров "Норильского никеля" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить финальные дивиденды по итогам 2017 года в размере 607,98 рубля на одну обыкновенную акцию (около $9,87 по курсу ЦБ РФ на 24 мая). Это в 1,4 раза выше финальных дивидендов за 2016 год.

Индексы в США в среду выросли на 0,9-1,3% вслед за нефтью и благодаря ослаблению опасений, связанных с политическим кризисом в Италии и Испании.

Оценка роста ВВП США в I квартале была понижена с 2,3% в пересчете на годовые темпы до 2,2%, хотя аналитики в среднем ожидали подтверждения предварительных данных. В октябре-декабре 2017 года американская экономика прибавила 2,9%.

Официальные данные Минтруда о безработице в США будут опубликованы в пятницу в 15:30 по московскому времени, ожидается рост рабочих мест в апреле на 190 тысяч и неизменность безработицы на уровне 3,9%.

Вслед за США преобладает позитивная динамика индексов в четверг в Азии (Япония выросла на 0,9%, Китай - на 1,9%), но слабо минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае возобновил подъем вопреки ожиданиям рынка и достиг максимума с сентября. Значение индикатора увеличилось с 51,4 пункта в апреле до 51,9 пункта в мае, аналитики в среднем ожидали сохранения показателя на апрельском уровне. Индекс уже на протяжении 22 месяцев остается выше отметки в 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.

Цены на нефть утром в четверг снижаются после существенного повышения днем ранее, но уровни цен примерно соответствуют значениям при закрытии российского рынка в среду.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $77,3 за баррель (-0,5% и +2,8% в среду), июльская цена WTI - $67,98 за баррель (-0,3% и +2,2% накануне).