Рубль вырос к доллару и снизился к евро на старте торгов четверга

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Доллар США слегка снижается, евро растет на Московской бирже в четверг утром, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине на фоне отрицательной динамики цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,05-62,11 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 62,06 руб. (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 72,52 руб. (+15 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,9 копейки к уровню закрытия среды, до 66,77 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,6 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 0,1 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка дешевеет к бивалютной корзине на старте торгов на фоне небольшого снижения цен на нефть. При этом разнонаправленная динамика рубля к доллару и евро объясняется ростом пары "евро-доллар" на глобальном рынке на фоне снижения опасения игроков относительно политического кризиса в Италии.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в четверг после существенного повышения днем ранее. Негативное влияние на нефтяной рынок оказала слабость рынков акций США и Европы на форе опасений, связанных с политическим кризисом в Италии и Испании, а также укрепление американского доллара, отмечает Dow Jones.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времекни подешевели на 0,42% - до $77,39 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июль к этому времени уменьшились на 0,25% - до $68,04 за баррель. По итогам среды цены на нефть выросли на 2,2% и 2,8% за марки WTI и Brent соответственно.

Американский институт нефти (API) в среду сообщил о том, что объем резервов нефти в США на прошлой неделе вырос на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,5 млн баррелей, при этом запасы бензина сократились на 1,7 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики США опубликует в четверг в 18:00 по Москве. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют уменьшение запасов бензина на 600 тыс. баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - примерно на 1,1 млн баррелей.