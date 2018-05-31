Экономика

В России с июля начнется эксперимент по маркировке обуви

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке обувных товаров средствами идентификации пройдет в России с 1 июня 2018 года по 30 июня 2019 года. Соответствующее постановление от 30 мая опубликовано на сайте правительства.

Предполагается, что маркировка обуви станет обязательной с 1 июля 2019 года. Результаты пилотного проекта будут подведены дважды - до 1 декабря 2018 года и до 1 мая следующего года.

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Согласно документу, оператором информационной системы, используемой для проведения эксперимента, на безвозмездной основе станет "Оператор-ЦРПТ". Курировать эксперимент будут Минпромторг. Кроме того, уполномоченными по обеспечению эксперимента назначены Минфин, министерство цифрового развития, ФСБ, ФНС, Федеральная таможенная служба и Роспотребнадзор.

В конце апреля правительство утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, туда вошли непродовольственные товары: табачная продукция, духи, шины, кожаная одежда, блузки, пальто, постельное белье, обувь и фотоаппаратура.

Обязательной маркировка для табачных изделий станет с 1 марта 2019 года, для духов, покрышек, кожаной одежды, блузок, пальто и постельного белья, а также фотокамер - с 1 декабря 2019 года.

В настоящее время в России действует маркировка меховых изделий RFID-метками, запущен пилотный проект по маркировке лекарств.

С 15 января начался эксперимент по цифровой маркировке табачных изделий. На пачку сигарет методом прямой печати будет наноситься цифровой код (электронный точечный двухмерный код в формате Data Matrix), автоматизированный контроль движения товара и его вывод из оборота будет осуществляться на основе полученных с контрольно-кассовой техники данных.

Предполагается, что с 2024 года в России начнет работать единая система маркировки товаров. Оператором системы может стать Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). ЦРПТ является совместным проектом USM Holdings ("Петер-сервис", 50%), госкорпорации "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

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Теги: Россия
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