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Nintendo анонсировала три новые игры о покемонах

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Японская компания Nintendo выпустит три новых игры о покемонах для портативной консоли Switch в этом году. Кроме того, компания на этой неделе анонсировала на 2019 год еще одну игру.

Как отмечает Venture Beat, новые игры поддержат популярность Switch.

Первая игра, Pokemon Quest, уже сейчас доступна для Nintendo Switch бесплатно, на iOS и Android она выйдет в июне 2018 года. Две другие - Pokemon Let's Go! Pikachu и Pokemon Let's Go! Eevee - будут выпущены для Nintendo Switch с 16 ноября. Стоимость каждой из них составит $60.

Все три новых релиза - первые ролевые игры для Switch. Разработчик Game Freak вдохновлялся при их создании старыми версиями Pokemon Yellow, вышедшими в конце 90-х годов. Помимо фанатов Pokemon Yellow, создатели планируют привлечь внимание 65 млн пользователей Pokemon Go, вышедшей для смартфонов в 2016 году.

Портативная консоль Switch стоимостью $300 появилась в марте 2017 года, до конца марта 2018 года Nintendo продала более 17 млн таких устройств. Успех Switch существенно улучшил позиции компании после провала предыдущей консоли - Wii U. За все пять лет на рынке продажи Wii U составили лишь 13,56 млн экземпляров. "Частично провал Wii U объясняется тем, что набор игр был недостаточно привлекательным", - считает эксперт Kantan Games Серкан Тото.

На данный момент владельцы консолей Switch имеют доступ к таким сериям видеоигр, как Mario и Zelda, что мотивирует их давних поклонников использовать новое устройство. Аналитики отрасли уверены, что Nintendo хочет за счет новых релизов игр добиться поставленной на текущий финансовый год цели - продать еще 20 млн экземпляров Switch.

С 1996 года в мире продано более чем 300 млн видеоигр о покемонах, свидетельствуют данные владельца франшизы, компании Pokemon Co., акционерами которой являются Nintendo, Game Freak Inc. и Creatures Inc. По объемам продаж франшиза Pokemon уступает лишь линейке Super Mario, проданной более 344 млн экземпляров за все время ее существования.

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Теги: Nintendo, покемон
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