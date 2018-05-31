Темпы роста цен на бензины в конце мая разогнались до 2% в неделю

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Темпы роста цен на бензины в РФ в конце мая разогнались до 2% в неделю. В Москве динамика увеличения стоимости бензинов еще выше - 2,2% за неделю. С начала 2018 года, по данным на 28 мая, бензин в России подорожал уже на 7,3%, свидетельствуют данные Росстата.

Средние потребительские цены на бензин в России в период с 21 по 28 мая выросли на 1,9% (на Аи92 - 2%, на Аи95 - 1,8%), неделей ранее рост цен составлял 1,8% после порядка 1% несколькими неделями ранее.

Средние цены на бензины с начала года выросли на 7,3% (на Аи92 - 7,7%, на Аи95 - 7,1%).

Дизтопливо за неделю подорожало на 1,9%, с начала года - на 7,9%.

За прошедшую неделю в 81 центре субъектов РФ отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Петропавловске-Камчатском - на 4,6%, Казани, Брянске, Орле, Тамбове и Кемерово - на 3,0-3,4%.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 2,2%, в Санкт-Петербурге - на 1,7%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,30 до 45,50 рубля за литр, марки Аи-95 - от 44,30 до 47,15 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 39,20 до 41,99 рубля, марки Аи-95 - от 41,90 до 45,34 рубля за литр.

Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 28 мая составила 42,83 руб. (21 мая - 42,03 руб.), в том числе марки Аи-92 - 41,09 руб. (40,28 руб.), Аи-95 - 44,06 руб. (43,28 руб.). Дизтопливо 28 мая стоило в среднем по стране 43,91 руб. (21 мая - 43,10 руб.).