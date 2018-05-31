Главные новости
В миреАркадий Бабченко решил стать гражданином УкраиныЭкономикаСША введут пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики с 1 июняСпортЗидан объявил об уходе из "Реала"
Экономика

Премьер Канады назвал пошлины США на ввоз алюминия и стали неприемлемыми

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что сожалеет в связи с решением властей США ввести заградительные пошлины на импорт стали и алюминия из Канады, а также других стран, пишет в четверг газета The Hill.

"Я хотел бы четко выразить мою позицию - подобные тарифы абсолютно неприемлемы", - приводит издание слова канадского премьера.

"Канада является надежным поставщиком алюминия и стали для оборонной промышленности США - алюминий используется при строительстве американских самолетов и танков", - добавил он. При этом Трюдо подчеркнул, что "идея того, что Канада считается национальной угрозой для США, непостижима".

Несмотря на это, глава правительства Канады отметил, что канадские власти продолжат рассматривать Вашингтон в качестве союзника.

"Америка остается нашим партнером, союзником и другом. Мы должны поверить в то, что однажды разум возьмет верх, однако сегодня мы этого не видим со стороны администрации США", - сказал Трюдо, выступая с речью в Оттаве.

По словам канадского премьера, введенные Вашингтоном пошлины на импорт алюминия и стали, тем не менее, являются "оскорблением" для взаимоотношений между США и Канадой, сотрудничество которых было очень тесным на протяжении истории.

"Граждане Канады служили вместе с американцами в двух мировых войнах и во время корейской войны. От берегов Нормандии до гор Афганистана мы сражались вместе", - сказал журналистам Джастин Трюдо.

Подобный шаг со стороны США ранее в четверг раскритиковали также власти Германии. В МИД ФРГ заявили, что односторонний ввод Соединенными Штатами заградительных пошлин на ввоз из ЕС стали и алюминия противоречит нормам международного торгового права. Помимо этого, в Берлине выразили готовность к принятию ответных мер и обращению в ВТО.

Ранее в этом году США ввели импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия, которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран. Евросоюз и некоторые партнеры США были освобождены от действия пошлин до 1 июня.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Канада, США, Джастин Трюдо
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
США введут пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики с 1 июняСША введут пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики с 1 июня
Трамп решил не продлевать отсрочкуПодробнее
 Россия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через мореРоссия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через море
Премьер Болгарии поблагодарил Москву за то, что она не держит зла на его страну за срыв проекта "Южный поток"Подробнее
 "Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга в $2,6 млрд"Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга в $2,6 млрд
Спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" может затронуть акции проектных компаний газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2"Подробнее
 "Ведомости" сообщили о проверке СКР в отношении Бориса Минца по заявлению Задорнова"Ведомости" сообщили о проверке СКР в отношении Бориса Минца по заявлению Задорнова
По данным одного из собеседников издания, ситуация связана с необеспеченными облигациями "О1 груп финанс" на балансе "ФК Открытие"Подробнее
"Яндекс" представил свой первый гаджет"Яндекс" представил свой первый гаджет
На колонке "Яндекс.Станция" с голосовым управлением подключены сервисы "Яндекса" и основные онлайн-кинотеатрыПодробнее
 "Газпром" заявил о вмешательстве посторонних в работу суда по делу против "Нафтогаза""Газпром" заявил о вмешательстве посторонних в работу суда по делу против "Нафтогаза"
Российская компания требует полной отмены решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, который присудил украинской стороне $4,7 млрдПодробнее
 ФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения продаж нефтепродуктовФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения продаж нефтепродуктов
По данным антимонопольного ведомства, действия компании могли привести к росту цен на топливоПодробнее
 Группа Дерипаски En+ попросила у государства льготыГруппа Дерипаски En+ попросила у государства льготы
Государству предлагается восполнить потери за счет увеличения тарифов на электроэнергиюПодробнее
 "Газпром" подписал документы о продлении "Турецкого потока" до ЕС"Газпром" подписал документы о продлении "Турецкого потока" до ЕС
Строительством сухопутного участка будет заниматься созданная на паритетной основе компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.Подробнее
 Петербургский форум: закрепление пройденногоПетербургский форум: закрепление пройденного
Как прошел и чем запомнился ПМЭФ-2018Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 мая6 фото
31 мая
Фотохроника 31 мая
Пляж Майя-Бэй в Таиланде закрыли для туристов5 фото
31 мая
Пляж Майя-Бэй в Таиланде закрыли для туристов
Товарищеский матч Австрия - Россия9 фото
31 мая
Товарищеский матч Австрия - Россия
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреАркадий Бабченко решил стать гражданином УкраиныЭкономикаСША введут пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики с 1 июняСпортЗидан объявил об уходе из "Реала"В миреВ ЕС заинтересовались деталями спецоперации с "убийством" БабченкоВ миреЛавров пригласил Ким Чен Ына в РоссиюВ РоссииВ Госдуме поддержали инициативу о праве компаний через суд возмещать ущерб от санкций

Более 100 человек перекрыли проспект в Киеве

Ранее в этом месте спецавтомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе Подробнее

Джузеппе Конте назвал кандидатов в члены итальянского правительства

Конте, согласившийся стать премьером Италии, обещает интенсивно работать и повысить уровень жизни сограждан Подробнее

Участники митинга в Тбилиси не дали выступить премьеру Грузии

Президент Италии поручил Джузеппе Конте сформировать правительство

Кабинет министров будет приведен к присяге в пятницу Подробнее

Премьер Канады назвал пошлины США на ввоз алюминия и стали неприемлемыми

Дальний беспилотник ВВС США провел 12-часовую разведку у западных границ РФ

Вблизи границ Калининградской области в четверг был также зафиксирован полет стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135V Подробнее

Предполагаемый организатор "убийства" Бабченко арестован на два месяца

Предполагаемый организатор "убийства" Бабченко арестован на два месяцаСам Герман утверждает, что не организовывал убийство Бабченко, а помогал украинской контрразведке выявлять агентуру РФ Подробнее

Прокуратура в Киеве просила арестовать организатора "убийства" Бабченко

Назначенный для формирования правительства Италии премьер Коттарелли сложил полномочия

Участники многотысячного митинга в Тбилиси потребовали отставки правительства

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru