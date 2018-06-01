Heineken открыл свой первый магазин разливного пива в РФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Голландский пивоваренный концерн Heineken открыл в России первый фирменный магазин разливного пива - при пивоварне в Нижнем Новгороде.

"Открытие первой брендированной точки стало частью стратегии Heineken по расширению в сегменте разливного пива", - отмечается в сообщении компании.

На сегодняшний день это самый быстрорастущий формат потребления. По итогам 2017 года его доля на пивном рынке, по данным Nielsen, составила 11% против 5,1% в 2014 году. Объемы разливного сегмента увеличились за последние три года в два раза и, по разным оценкам, достигают 8,5-9,5 млн гектолитров в год.

В сегменте разливного пива доля Heineken существенно ниже доли компании на пивном рынке в целом. Компания будет наращивать свое присутствие в сегменте и, прежде всего, увеличивать продажи разливного пива в розничных точках - сетевых супермаркетах, торговых центрах, пивных лавках, отдельных магазинах "у дома".

Инвестиции в закупку оборудования для розлива пива превысили несколько миллионов евро.

"Это первый пробный шаг, за которым могут последовать и другие", - сказали в пресс-службе Heineken в ответ на вопрос, планирует ли компания открывать новые собственные магазины.