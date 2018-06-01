"Силовые машины" снизили долю в СП с Linde и вывели его из-под действия правила "50%+"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "Силовые машины" снизили долю в совместном предприятии с германской Linde AG ООО "ЛИНДЕ Силовые Машины" с 50% до 26% - доля германского партнера соответственно выросла до 74%, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Распределение долей партнеров в ООО изменилось 31 мая, свидетельствуют данные "СПАРК".

"Силовые машины" в январе 2018 года подпали под американские санкции. Согласно правилу "50%+", санкционные ограничения распространяются на все компании, в которых у фигуранта SDN List доля от контрольной и выше.

ООО "Линде Силовые машины" создано для производства в России теплообменников для установок сжижения природного газа. Производство теплообменников для крупнотоннажных СПГ-заводов - одна из редчайших специализаций в мировом машиностроении. В настоящее время этим занимаются две компании - американская APCI и германская Linde.

Первой продукцией СП должен стать криогенный теплообменник для установки сжижения гелия для Амурского ГПЗ (АГПЗ) "Газпрома". На продукцию СП рассчитывают все перспективные российские заводы СПГ - как "Газпрома", так и "НОВАТЭКа".