Запасы никеля на Шанхайской фьючерсной бирже упали до минимума с ноября 2015 года

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Запасы никеля, отслеживаемые Шанхайской фьючерсной биржей (SHFE), на этой неделе продолжили падение и опустились до минимального объема с ноября 2015 года.

По данным торговой площадки, в пятницу резервы металла составляли 31,216 тыс. тонн, уменьшившись за неделю на 1,07 тыс. тонн (на 3,3%).

Снижение запасов цинка было зафиксировано по итогам десятой недели подряд, в результате чего они опустились до самого низкого показателя с 18 января. Их объем в пятницу составлял 79,353 тыс. тонн, сократившись за минувшую неделю на 1,057 тыс. тонн (1,3%).

Резервы свинца рухнули на 13,5% - до 10,967 тыс. тонн, что является минимальным показателем с февраля 2016 года.

Объем запасов алюминия уменьшился на 0,1% и составил 972,707 тыс. тонн.

В то же время резервы меди на SHFE увеличились на 1,4% - до 272,254 тыс. тонн, олова - на 3,2%, до 7,072 тыс. тонн.

При этом объем резервов золота за неделю не изменился - 1,182 тонны, серебра - вырос на 1,4%, достигнув 1 млн 344,884 тыс. килограмм.

Между тем резервы никеля, отслеживаемые Лондонской биржей металлов (LME), в пятницу продолжили падение по итогам 19-й сессии подряд, чего не происходило с июля 2010 года. Их объем за день снизился на 1% - до 287,646 тыс. тонн.

Цена никеля на LME в пятницу изменилась незначительно ($15,19 тыс. за тонну), а с начала недели она выросла на 2,8%. Таким образом, металл дорожает по итогам пятой недели, что является самым длительным периодом с сентября, отмечает агентство Bloomberg.

В Шанхае никель подорожал до рекорда с начала торговли контрактами в 2015 году. Цены в пятницу подскочили на 4,5% - до 120 тысяч юаней за тонну.