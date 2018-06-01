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Вадим Беляев покинул пост главы "Открытие Холдинга"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Вадим Беляев покинул пост гендиректора "Открытие Холдинга", сосредоточится на стратегических направлениях развития бизнеса компании, говорится в сообщении "Открытие Холдинга".

"Процессы, связанные с проведением санации банка "Открытие", последующие за этим процедуры по изменению структуры холдинга и его бизнес-модели требовали личного участия акционера в операционной деятельности компании. После прохождения этого непростого этапа Вадим Беляев принял решение сосредоточиться на стратегических направлениях развития бизнеса", - говорится в сообщении.

С 1 июня главой компании назначен Сергей Шкодинский, ранее занимавший должность заместителя гендиректора "Открытие Холдинга". Перед новым руководителем поставлены задачи по оптимизации бизнес-процессов и повышению эффективности работы компании.

Шкодинский с 1982 по 2004 год проходил службу в Вооруженных силах, подполковник запаса. С 2002 по 2014 год занимался научной и преподавательской деятельностью в российских вузах. С 2014 по 2017 год работал в Государственном НИИ системного анализа Счетной палаты, где руководил исследовательскими проектами по проблемам государственного финансового контроля, аудита и антикоррупционной политики. В "Открытие Холдинге" работает с января 2018 года.

В прошлом году холдинг лишился своего основного актива - банка "Открытие", который перешел на санацию к ЦБ РФ. Сейчас его основными активами являются "Архангельскгеолдобыча" (недропользователь алмазной трубки им.Гриба) и лизинговая компания АО "Балтийский лизинг". Чистый убыток "Открытие Холдинга" за 2017 год по РСБУ составил 121,4 млрд рублей против прибыли в 32 млрд рублей годом ранее.

Бенефициарами "Открытие Холдинга" являются Беляев, совладельцы нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и Леонид Федун, ВТБ, группа "ИСТ", НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант", экс-глава набсовета банка "Открытие" Рубен Аганбегян.

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Теги: Вадим Беляев, Открытие Холдинг
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