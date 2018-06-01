У МГТС сменится гендиректор

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ПАО МГТС меняет генерального директора, этот пост может занять Павел Кузнецов, ранее возглавлявший "Ситроникс" (100%-ная дочерняя компания АФК "Система" ), сообщили "Интерфаксу" 2 источника на телеком-рынке.

В МГТС отказались от комментариев.

Ранее совет директоров компании назначил на 31 мая заседание, где должен был рассмотреть вопрос об избрании нового главы компании и досрочном прекращении полномочий текущего. С октября 2012 года МГТС возглавлял Андрей Ершов.

МГТС - крупнейший оператор фиксированной связи в Москве. Основной владелец компании - МТС, которой принадлежит 99,1% обыкновенных и 71,5% привилегированных акций. Контрольным пакетом МТС владеет АФК "Система".